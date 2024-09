Thunderbolts: todos os ‘easter eggs’ e mais detalhes que sabemos sobre o filme da Marvel

Na última segunda-feira, a Marvel compartilhou o primeiro trailer de ‘Thunderbolts’, um dos filmes promissores do próximo ano da famosa franquia. A produção trará de volta vários personagens favoritos dos fãs, desta vez reunindo-os em um grupo de ‘anti-heróis’ que está gerando muita expectativa.

O trailer recém-lançado aumentou a emoção entre os fãs da franquia, que já estavam bastante satisfeitos com o sucesso de ‘Deadpool & Wolverine’. A seguir, entraremos em detalhes sobre as referências ocultas ou os ‘easter eggs’ que puderam ser apreciados no trailer, bem como outros detalhes já conhecidos do filme.

Quais são os easter-eggs que aparecem no novo trailer de 'Thunderbolts' do Marvel Studios?

Um dos easter eggs mais impactantes do novo trailer de ‘Thunderbolts’ é a aparição do ceptro de Loki. O icônico objeto desempenhou um papel crucial em Os Vingadores de 2012, e agora retorna em uma nova forma, possivelmente como um artefato exibido em um museu. A última vez que o cetro foi visto, Ultron o usou para criar o Visão, depois de ter sido recuperado pelos Vingadores das mãos da HYDRA.

A Torre dos Vingadores, que havia desaparecido da narrativa do MCU há vários anos, também aparece. O trailer parece sugerir que a torre agora poderia estar sob o controle de Contessa Valentina Allegra de Fontaine, a quem conhecemos em Falcão e o Soldado Invernal. Também é importante lembrar que a torre foi vendida em Homem-Aranha: De Volta ao Lar.

Um dos detalhes mais intrigantes é a aparição do logo do Sentry, um personagem que os fãs de quadrinhos conhecem como uma espécie de ‘Superman’ do universo Marvel. Embora seu nome não seja mencionado explicitamente no trailer, a presença do logo e a aparição de Bob (interpretado por Lewis Pullman) alimentam especulações sobre a participação deste poderoso personagem na história.

Outro dos aspectos que mais tem gerado debate e intriga é esta ‘versão’ de Bucky Barnes que lembra mais a sua época como o Soldado Invernal. Embora nada tenha sido confirmado, os fãs começaram a especular sobre a possibilidade de que o personagem interpretado por Sebastian Stan tenha retornado à sua programação assassina.

O filme ‘Thunderbolts’ tem sua estreia prevista para 2 de maio de 2025, marcando uma data importante no calendário da Marvel Studios, uma vez que os lançamentos destes meses como maio, junho ou julho costumam ser reservados para as produções nas quais a Marvel espera obter bons resultados de bilheteria.