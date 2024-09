O baterista do Soda Stereo é nomeado embaixador da ONU

Charly Alberti, destacado baterista argentino e ex-membro da famosa banda de rock latino, Soda Stereo, foi designado nesta segunda-feira, 23 de setembro, como o novo Embaixador da Boa Vontade pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

O anúncio foi feito durante a Assembleia Geral da ONU, em reconhecimento e pela grande influência que o músico possui para abordar a crítica crise ambiental que o planeta enfrenta.

Agradecimento de Charly Alberti

O também líder e baterista da banda Mole, conhecido por seu compromisso com o meio ambiente através de sua fundação R21, expressou seu entusiasmo com a nomeação: “Sinto-me honrado e emocionado por me juntar ao PNUMA. As mudanças no meio ambiente global são uma realidade que está modificando rapidamente nosso planeta”, declarou em um comunicado.

O objetivo desta designação é focar a atenção na tripla crise das mudanças climáticas, perda de biodiversidade e poluição. Alberti foi reconhecido por sua contribuição para a conservação dos Parques Nacionais na Argentina e recebeu honras do Senado da Califórnia por seu trabalho em sustentabilidade.

Charly Alberti, de 61 anos, também destacou a importância da ação individual na luta pelo meio ambiente, enfatizando que "todos somos o problema e todos somos a solução de forma individual". Além disso, ele enfatizou a responsabilidade das empresas em produzir bens de qualidade em resposta à demanda dos consumidores.

Com sua nova função no PNUMA, Alberti se compromete a continuar trabalhando em prol do meio ambiente na América Latina e no Caribe, reforçando seu trabalho como defensor da sustentabilidade.