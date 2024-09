Ator Roberto Frota, de ‘Vale Tudo’, morre aos 85 anos; relembre sua história

O ator Roberto Frota, conhecido por seus personagens em ‘Vale Tudo’ (1988) e ‘Chiquititas’ (2013), morreu aos 85 anos. Internado desde segunda-feira, 23 de setembro, o veterano lutava contra um câncer no pulmão e não resistiu a uma pneumonia.

A atriz Ângela Vieira, com quem ele foi casado entre 1983 e 1997, confirmou essa triste notícia pelo Instagram, onde enalteceu o seu trabalho dentro e fora da televisão: “Hoje, Roberto partiu, aos 85 anos…Foi um ótimo diretor e um ator versátil, participando de peças importantes e várias novelas”. Em seguida, ela lembrou do tempo em que foram casados e falou da filha: “Fomos casados durante 14 anos e tivemos a Nina, hoje com 40 anos. Roberto viveu intensamente cada momento da vida”, escreveu a ex-mulher.

Segundo o site Notícias da TV, o velório do também diretor e produtor acontece nesta quarta-feira, 25, no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, a partir das 12h. O corpo será cremado depois das 15h.

A carreira de Roberto Frota na televisão

Foram mais de 50 anos de carreira, com passagens por diversas emissoras, como Globo, Record, SBT, Tupi e Manchete. Além das citadas acima, Roberto Frota, que estreou na Tupi, esteve na série ‘Jerônimo, o Herói do Sertão’ (1972-1973) e participou de humorísticos como ‘Chico City’ (1973-1980), ‘Viva o Gordo’ (1981-1987) e ‘Chico Anysio Show’ (1982-1990).

Na década de 1990, o ator fechou contrato com a TV Globo e com a Manchete, onde fez parte do elenco das novelas ‘Tieta’ (1989), ‘A História de Ana Raio e Zé Trovão’ (1990), ‘Pedra Sobre Pedra’ (1992), ‘Tocaia Grande’ (1995) e ‘Anjo de Mim’ (1996). Já nos anos 2000, ele esteve em ‘Aquarela do Brasil’ (2000), ‘Porto dos Milagres’ (2001), ‘Mulheres Apaixonadas’ (2003), ‘Chocolate com Pimenta’ (2004) e ‘Caminho das Índias’ (2009).

No SBT, em 2013, Roberto foi escalado para interpretar o avô de Mili (Giovanna Grigio), protagonista do remake da novela ‘Chiquititas’. Já nos anos seguintes, de 2021 até 2023, fez pequenas participações em tramas da Globo, como ‘Verdades Secretas 2′, ‘Vai na Fé’, ‘Amor Perfeito’ e ‘Terra e Paixão’.