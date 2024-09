Agenda cultural: Última chance de ver esses shows de comédia em São Paulo

Há tempos que os stand-ups viraram febre em muitas regiões do país e São Paulo tem uma agenda cultural repleta para quem gosta do estilo. Em diferentes teatros e bares da capital paulista, artistas como Nando Viana e Rodrigo Marques apresentam os seus shows aos finais de semana e também durante a semana e, agora, fazem suas últimas apresentações no Teatro Multiplan MorumbiShopping (Avenida Roque Petroni Júnior, nº 1.089), Jardim Acácia, na zona sul da cidade.

Até quinta-feira, 26 de setembro, Rodrigo Marques anima o público com o espetáculo O Entusiasta, que começa sempre às 21h. Com um vocabulário afiado, o ator traz uma nova perspectiva sobre temas variados.

Já Nando comanda o show ‘Como Faz Pra Ficar Aqui?’ até o dia 29 de novembro. Toda sexta-feira, às 22h30, ele fala sobre ansiedade de uma forma humorada, mas com reflexões sobre a sociedade atual.

Quanto custa e onde comprar os ingressos para os shows de comédia

O show ‘O Entusiasta’, com Rodrigo Marques, faz sua última apresentação no Teatro Multiplan MorumbiShopping nesta quinta-feira, 26, às 21h, e os ingressos custam entre R$ 50 (meia-entrada) e R$100 (inteira). Já para assistir nando Viana, que fica em cartaz até o dia 29 de novembro, às 22h30, os ingressos custam de R$ 35 (meia-entrada) a R$ 70 (inteira). A compra de ambos pode ser feita pelo site oficial da Sympla.

É possível comprar também na bilheteria do teatro, que abre cerca de duas horas antes de cada espetáculo começar. A classificação indicativa para o show de Rodrigo é de 16 anos e para o show de Nando é de 14.

Stand-up comedy segue em cartaz na zona oeste de São Paulo

O stand-up comedy ‘4 Amigos’, protagonizado pelos humoristas Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato, segue em cartaz no Teatro Bradesco ( Rua Palestra Itália, 500 - 3° Piso), em Perdizes, zona oeste de São Paulo, até dezembro deste ano.

Com apresentações toda segunda-feira, o show tem ingressos à venda no no site oficial e pontos autorizados. Os bilhetes custam a partir de R$ 50.