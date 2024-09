“Mostre-me seus três dos quatro filmes de maior bilheteria”: James Cameron ataca seus críticos

Os filmes de James Cameron não só foram aclamados em todo o mundo, tanto pela crítica quanto pelo público, mas também detêm grandes recordes de bilheteria, pois ele sabe como apelar para o gosto do público e seus filmes geralmente garantem excelente qualidade técnica, além de histórias originais e sólidas.

No entanto, apesar de seus louros, Cameron não está isento de receber algumas críticas sobre seu processo criativo, especialmente no que diz respeito aos seus diálogos. Em uma recente entrevista com a Empire, o diretor refletiu sobre sua obra mais icônica, ‘O Exterminador do Futuro’, 40 anos após seu lançamento, e abordou as opiniões que apontam que alguns de seus diálogos geram uma sensação de ‘cringe’ entre o público.

O que disse James Cameron sobre as pessoas que criticam os diálogos de seus filmes?

Alguns críticos e espectadores apontaram que certas falas nos filmes de Cameron, como as românticas em ‘Titanic’ ou os momentos emotivos em ‘Avatar’, podem parecer excessivas ou clichês. Esse tipo de diálogo, muitas vezes melodramático, tem gerado reações mistas. Em particular, a famosa linha ‘Eu sou o rei do mundo’ de ‘Titanic’ tem sido alvo de piadas.

Cameron, nesta entrevista recente, admitiu que, olhando para trás, reconhece certos aspectos de ‘O Exterminador do Futuro’ que ele acha ‘cringe’. No entanto, ele se defendeu afirmando que não acha que os diálogos são o principal problema:

“Não me sinto envergonhado com nenhum diálogo, mas tenho um fator de vergonha mais baixo do que, aparentemente, muitas pessoas têm em relação aos diálogos que escrevo”, comentou. Apesar das críticas, Cameron argumentou que os resultados de bilheteria falam por si mesmos, desafiando os detratores a considerarem seu sucesso na indústria. “Sabe de uma coisa? Mostre-me seus três ou quatro filmes de maior bilheteria e depois conversamos sobre como criar diálogos eficazes”, concluiu o famoso diretor, que também é especialista e entusiasta do mar.