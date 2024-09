Lista de celebridades de Hollywood acusadas de crimes sexuais: Sean ‘Diddy’ Combs junta-se a ela

Desde que o movimento #MeToo ganhou força, várias figuras proeminentes de Hollywood têm enfrentado acusações de conduta sexual inadequada. Embora muitas dessas denúncias não tenham resultado em acusações criminais, alguns casos chegaram aos tribunais, envolvendo celebridades conhecidas da música e do cinema.

ANÚNCIO

Recentemente, Sean ‘Diddy’ Combs juntou-se a esta lista após ser acusado de crimes sexuais e ter sido detido depois de meses fugindo da justiça. Parece que agora mais do que nunca as autoridades estão dispostas a combater os crimes sexuais no mundo do entretenimento.

Sean ‘Diddy’ Combs junta-se à longa lista de celebridades acusadas de crimes sexuais

- Harvey Weinstein: O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein é talvez o caso mais notório dentro deste contexto. Weinstein foi processado tanto em Nova York quanto em Los Angeles, enfrentando múltiplas acusações de agressão sexual. Em 2020, ele foi condenado a 23 anos de prisão em Nova York por estupro e abuso sexual.

- Bill Cosby: Uma das primeiras celebridades a ser levada a julgamento na era #MeToo, foi preso em 2015 após ser acusado de drogar e agredir sexualmente Andrea Constand. Em 2018, foi condenado a 10 anos de prisão, embora em 2021 a Suprema Corte da Pensilvânia anulou sua condenação. Cosby foi acusado por mais de 60 mulheres, mas negou todas as acusações.

- R. Kelly: O cantor foi condenado em 2021 por acusações federais de tráfico sexual e produção de material de abuso sexual infantil. Kelly usou sua fama para abusar de menores por décadas. Ele foi sentenciado a 30 anos de prisão em Nova York e, em 2023, recebeu uma sentença adicional de 20 anos em Chicago. Seus advogados apelaram das condenações.

- Kevin Spacey: Kevin Spacey foi absolvido em Londres em 2022 de várias acusações de agressão sexual. Apesar dessas vitórias judiciais, a carreira de Spacey tem sido marcada por múltiplas acusações de má conduta.

- Danny Masterson: A estrela de ‘That ‘70s Show’ foi condenada em 2023 a 30 anos de prisão por estuprar duas mulheres em 2003, usando sua influência na Igreja da Cientologia para evitar enfrentar as consequências por anos, o que desencadeou uma nova linha de investigação sobre esse tipo de casos.