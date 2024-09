‘Friends’ completa 30 anos e vai comemorar com um programa de competições

Este mês marca os 30 anos da estreia de ‘Friends’, que se tornou uma das séries mais reconhecidas até hoje. Para celebrar, a Warner Max confirmou o lançamento de um novo programa de competições ambientado neste universo.

Aqui compartilhamos os detalhes sobre esta nova produção, que promete surpreender seus fãs.

Assim será o novo programa de concursos inspirado em ‘Friends’

Por ocasião do seu 30º aniversário, será lançado um concurso inspirado no programa. A série, intitulada ‘Fast Friends’, será composta por quatro partes e será gravada na ‘The Friends Experience: The One’ em Nova York, uma atração que reproduz os cenários da série original, conforme relatado pela Variety.

Este espaço de dois andares e 1600 metros quadrados inclui 18 quartos cheios de nostalgia, ativações e recriações de cenários.

“Desde correr pelo apartamento de Rachel e Mônica até atravessar o apartamento de solteiro de Joey e Chandler e tomar um café no Central Perk, os fãs reviverão seus momentos favoritos enquanto são desafiados com trivia, quebra-cabeças e jogos que manterão até os fãs mais fervorosos de Friends alertas”, disse um comunicado.

Está confirmado que a produção começará em outubro, embora até agora não haja data de estreia prevista.