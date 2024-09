Rock in Rio: Katy Perry diz que ama o Brasil ao aparecer em Copacabana

Katy Perry revelou todo o seu amor pelo Brasil ao aparecer, na sacada do hotel no qual está hospedada, em Copacabana, no Rio de Janeiro, usando um biquíni verde e amarelo. Uma das principais atrações do Rock in Rio de 2024, a artista jogou pétalas de rosa e agradeceu aos fãs.

“Amo muito vocês. Obrigada por tudo. Nós amamos muito vocês. Vocês sempre estiveram ao meu lado, e cantaram tão alto no show, foi o mais alto que já ouvi alguém cantar nos meus shows”, disse Katy enquanto jogava as pétalas de rosa para os fãs que seguiam acampados na porta do hotel.

A passagem de Perry pelo país não foi apenas para o festival na Cidade do Rock, ela também passeou pelos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro, pediu a bênção do Cristo Redentor antes do show e esteve no reality ‘Estrela da Casa’ e comeu a coxinha feita por Ana Maria Braga, apresentadora do ‘Mais Você’, ambos da TV Globo. Teve ainda distribuição de pizza na frente do Copacabana Palace.

Katy Perry interage com fãs ao desembarcar de chinelo no Galeão para show no Rock in Rio

Todos sabiam que a passagem de Katy Perry pelo país seria marcante. Desde que desembarcou no Galeão, no Rio de Janeiro, a cantora pop agradou os fãs que acamparam no saguão do aeroporto, tirando fotos e dando autógrafos.

Katy chegou ao Brasil promovendo o ‘143′, seu mais novo projeto, com três hits já lançados. Ela também se apresentou no Rock in Rio no mesmo dia que lançou o seu novo álbum. O look da cantora também mostrou a que veio. Logo no aeroporto do Rio foi possível vê-la usando um chinelo verde e amarelo e um coração vermelho nas mãos marcando suas iniciais.

Antes do show na Cidade do Rock,Perry recebeu o VMA Video Vanguard Award, sendo homenageada por sua colaboração e solidez na indústria da música. O prêmio foi entregue pelas mãos de Orlando Bloom, marido da artista pop.