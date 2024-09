O que o príncipe Harry escreveu sobre Sean ‘Diddy’ Combs em suas memórias

Após a prisão do rapper Sean ‘Diddy’ Combs na última segunda-feira em Nova York, surgiram todos os famosos que tiveram alguma relação com ele, e entre eles está o príncipe Harry.

O também Duque de Sussex escreveu em suas memórias sobre o magnata da música, por isso essa parte de seu livro em que se referiu a ele tem se destacado nos últimos dias em meio à polêmica por sua prisão.

O The Mirror relatou que o príncipe Harry escreveu em suas memórias que compartilhou com ‘Diddy’ Combs no concerto beneficente que organizou em julho de 2007 com seu irmão, o príncipe William, para homenagear sua mãe, a falecida princesa Diana. Ele escreveu sobre reservar uma participação do rapper com outros artistas como Elton John, Fergie, Duran Duran, Nelly Furtado, Kanye West e Pharrell Williams.

"Para comemorar o décimo aniversário da morte de nossa mãe, Willy e eu organizamos um concerto em sua homenagem. Os lucros seriam destinados às suas organizações de caridade favoritas, e a uma nova organização de caridade que acabara de lançar - Sentebale", contou o príncipe Harry em seu livro.

O concerto não era apenas para comemorar o décimo aniversário da morte de Lady Di, mas também o seu 46º aniversário, já que ela nasceu em 1º de julho.

Harry relatou enquanto ele e seu irmão organizavam o concerto, tentando cuidar de todos os detalhes.

"O local tinha que ser suficientemente grande (Estádio de Wembley) e os ingressos tinham que ter um preço adequado (quarenta e cinco libras) e os artistas tinham que ser de alto nível (Elton John, Duran Duran, P. Diddy)", escreveu Harry.

Príncipe Harry no seu aniversário

O príncipe Harry completou 40 anos em 15 de setembro passado e, por esse motivo, recebeu uma grande fortuna de sua bisavó, a rainha Elizabeth II, herdando nada menos que oito milhões de libras. Ele recebeu uma primeira parte aos 21 anos, naquela época, ele recebeu seis milhões de libras.

Harry disse em entrevista à People que seu maior presente são seus filhos Archie e Lilibeth. “O melhor presente que recebi, sem dúvida, são meus filhos. Eu adoro vê-los crescer a cada dia e amo ser pai deles”, afirmou.