A filha de JEnnifer Lopez reaparece com a filha de Ben Affleck dançando

As filhas dos atores surpreenderam ao se mostrarem muito felizes e vivendo um momento muito divertido

Jennifer López é uma das atrizes e cantoras mais famosas e bem-sucedidas que está passando por um momento difícil em sua vida pessoal.

A famosa está passando por um divórcio com Ben Affleck após dois anos de casamento e isso a tem devastada, assim como seus filhos Max e Emme.

Os seus gémeos são muito próximos dos filhos de Ben e Jennifer Garner, Samuel, Fin e Violet, por isso essa separação os afetou muito.

No entanto, a celebridade tem se esforçado para garantir que o divórcio não afete muito seus filhos e tem tentado manter contato com os filhos de seu ex, para que o relacionamento deles permaneça como antes.

São como irmãos

Muitas pessoas têm se preocupado toda vez que Jennifer López aparece com sua filha Emme, pois a adolescente sempre parece muito séria e está sempre usando fones de ouvido.

No entanto, recentemente a jovem foi vista com a filha de Ben, Fin, num momento muito divertido na rua, e surpreendeu o quão feliz ela parecia.

Emme e Fin foram flagradas dançando e pulando, mostrando seus melhores passos como nunca antes visto, o que encantou muitos fãs.

"Uau, ela parece tão feliz, tão bonita", "ela parece mais feliz do que com a mãe, que coisa", "essa menina precisa de amor e atenção e com a mãe dela não tem", "que bom vê-la assim, ela sempre parece muito séria e infeliz, mas pela primeira vez está sorrindo", "uau, até saiu os passos proibidos haha", "elas parecem tão felizes juntas, adoro por elas", "essas meninas precisam uma da outra, que momento bonito", e "amo vê-las se divertindo juntas", foram algumas das reações nas redes.

Desde que o relacionamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck começou, Fin e Emme tiveram uma grande conexão e sempre mostraram estar muito unidas, e agora que o relacionamento de seus pais terminou, elas continuam da mesma forma, demonstrando que são irmãs de coração.

O melhor de tudo é que Ben e JLo estão se esforçando para que seus filhos não percam o ótimo relacionamento que construíram, e a famosa até saiu com os filhos de Ben, mostrando que ela realmente os aprecia. Mesmo que eles tenham terminado, eles permanecem unidos e com muito amor.