Qual é a fortuna de Selena Gomez? Conheça seus negócios

Ela começou sua carreira como atriz infantil na série do Disney Channel ‘Barney & Friends’, mas alcançou a fama com seu papel em ‘Os Feiticeiros de Waverly Place’. Seu sucesso na televisão a levou a lançar uma carreira musical, estreando com o grupo ‘Selena Gomez & the Scene’, com sucessos como ‘Naturally’ e ‘Love You Like a Love Song’.

Além disso, ela consolidou sua posição no cinema com papéis em filmes como Spring Breakers e ‘The Dead Don’t Die’. Ao longo de sua carreira, Selena tem sido reconhecida por seu trabalho na música, no cinema e na televisão, e tem usado sua plataforma para advogar pela saúde mental e várias causas sociais.