Os vestidos de noiva que Jennifer Lopez

A cantora Jennifer Lopez está tentando se recuperar do amargor que seu último casamento lhe deixou. Ela apostou que, desta vez, o amor seria para sempre, mas tudo falhou e, em 20 de agosto, ela entrou com um pedido de divórcio para encerrar seu relacionamento com o ator Ben Affleck.

No fim de semana passado, ela cativou com um vestido de lantejoulas ousado que só estava amarrado nos lados com quatro laços. Era o vestido da vingança. Supostamente, Affleck deveria ter comparecido, já que o filme ‘Unstoppable’ foi lançado, no qual atua JLo, enquanto ele e Matt Damon estavam encarregados da produção.

No entanto, ele foi o único que não chegou. Enquanto isso, a Diva do Bronx e Matt aproveitaram para conversar profundamente por cerca de 20 minutos. A artista de 55 anos está agora focada na compra de uma mansão de 39 milhões de dólares em Los Angeles, perto de seu ex.

Este é o quarto divórcio da estrela musical, que teria dito a Bobby Cannavale no Festival de Cinema de Toronto: "Sou péssima em escolher". Aparentemente, o ator teve problemas para ouvir a intérprete e pediu que ela repetisse a frase pelo menos mais duas vezes, enquanto ela ria da sincera confissão. Momentos depois, ela acrescentou: "É o que é".

O que Jennifer fez com seus vestidos de noiva?

A artista se comprometeu seis vezes em casamento, mas concretizou o pacto de amor quatro vezes. A primeira vez que chegou ao altar foi com Ojani Noa, em 1997. Ela ainda não era famosa. No entanto, o relacionamento acabou rapidamente e no ano seguinte eles se divorciaram.

Nesta ocasião, ela usava um vestido de renda bastante minimalista, com o cabelo preso e adornado com flores, de acordo com o portal Vogue. Três anos depois, em 2001, ela teve uma segunda chance com o coreógrafo Cris Judd, a quem conheceu em seu videoclipe ‘Love Don’t Cost a Thing’.

Neste link nupcial, há imagens do vestido dela. Tratava-se de um Valentino, com rendas e um decote em V profundo, sem mangas e véu. Eles se separaram um ano depois e o divórcio foi finalizado em 2003.

Depois de tanto coincidir com o cantor Mark Anthony, finalmente o Cupido os flechou e começaram um relacionamento, que levaram a um nível mais sério e se casaram em segredo, por isso não há referência deste vestido. Eles tiveram os dois únicos filhos de JLo, Emme e Max. Foi o relacionamento mais duradouro, pois durou de 2004 a 2011.

Após várias decepções amorosas e tentarem 22 anos atrás com Ben Affleck, em 2022, decidiram que desta vez se casariam. Fizeram isso em 15 de julho. Primeiro casaram em Las Vegas, em 16 de julho de 2022. Com um simples vestido branco de noiva no estilo ladylike, assim como seu cabelo, com um penteado semi-presos com ondas muito glamorosas feito por Chris Appleton.

Um mês depois, mais precisamente em 20 de agosto, Ben e Jennifer tiveram sua cerimônia religiosa, na qual ela usou um vestido exclusivamente projetado pela coleção Ralph Lauren. Até agora não se sabe o que ela fez com seus vestidos de noiva, possivelmente os mantém guardados e no futuro distante serão leiloados.