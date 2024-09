O inesperado gesto de carinho de Ben Affleck com a esposa de Matt Damon

O estado das coisas entre Jennifer Lopez e Ben Affleck sofreu uma mudança, já que ambos foram vistos juntos novamente neste fim de semana, surpreendendo a todos.

ANÚNCIO

O casal, que está no meio de um divórcio, teve um encontro inesperado em Beverly Hills no fim de semana passado para compartilhar uma refeição com seus filhos. Isso deixou muitas pessoas boquiabertas, considerando que fazia muito tempo que não se viam, até mesmo antes da separação.

Uma semana antes, Jennifer Lopez foi vista conversando com Matt Damon no lançamento do filme ‘Unstoppable’, no qual a artista tem um papel de atriz e Matt, junto com Ben, está encarregado da produção.

Imagens e vídeos estavam circulando nas redes sociais em que se podia ver a cantora e Matt de mãos dadas, interagindo energeticamente durante a celebração após a estreia no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Isso foi interpretado por muitos como uma traição, já que Matt é um amigo íntimo de Ben.

Para se vingar? O gesto amoroso de Ben Affleck com a esposa de Matt Damon que gerou críticas

Neste momento, Ben Affleck fez o mesmo com a esposa de seu grande amigo, Luciana Barroso, e tem recebido uma grande quantidade de críticas por sua ação.

O reconhecido intérprete foi surpreendido abraçando e depositando beijos na testa e no cabelo da esposa de seu colega, a quem encontrou em Los Angeles.

Isso causou espanto e comentários negativos, pois ele também parecia muito feliz e radiante, algo que nunca foi observado quando estava com Jennifer Lopez.

ANÚNCIO

Uma série de respostas foi observada nas redes sociais, incluindo frases como “Ele está mostrando que dois podem participar desse jogo hehe”, “Parece estar mais feliz com ela do que com a JLo”, “É evidente que esse homem se sentiu perturbado pelas fotos da JLo e do Matt, e agora está usando a esposa do Matt como vingança”, “Está claro que ele está tentando se vingar de seu amigo”, “Lmaoooo ele está tipo oh você quer se aproximar da minha ex-esposa, né? Deixe-me te mostrar como se faz”, e “não aprovo o que o Ben fez”, foram apenas algumas das reações online.

No entanto, alguns argumentam que é comum, uma vez que Matt e Ben são camaradas de longa data, o que faz com que o ator considere sua esposa como uma amiga muito próxima também e há muito afeto nessa relação, então não há nada inadequado nisso.