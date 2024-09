Sabrina Carpenter terá um especial de Natal: irá substituir Mariah Carey?

Mariah Carey é a ‘Rainha do Natal’

A artista se tornou um ícone do Natal, em grande parte graças à sua inesquecível canção ‘All I Want for Christmas Is You’. Desde seu lançamento em 1994, essa melodia ressoou em todo o mundo, tornando-se um clássico inevitável durante as festividades.

A sua voz poderosa e emotiva, combinada com um ritmo alegre, captura a essência da temporada: o amor, a alegria e a esperança. Todos os anos, o retorno da sua música marca o início das celebrações de Natal para milhões, consolidando o seu lugar no coração da cultura pop e nas tradições familiares.

