Mohamed Al-Fayed, pai do parceiro da princesa Diana, é acusado de estupro

Há pouco mais de um ano de sua morte, o bilionário egípcio Mohamed Al Fayed, pai de Dodi Al Fayed, que foi parceiro da princesa Diana, foi acusado de estupro e agressão sexual.

As denúncias de agressão sexual foram reveladas pela BBC em um documentário sobre o falecido empresário, que morreu em 30 de agosto de 2023, aos 94 anos.

No documentário intitulado 'Al Fayed: Um predador de Harrods', que estreou nesta quinta-feira e também foi apresentado como podcast, foram entrevistadas 20 mulheres que acusaram o falecido empresário de violência sexual em suas propriedades em Londres e Paris.

A revista digital Quien indicou que cinco das entrevistadas acusaram o magnata de estupro e que diante de tantas denúncias, a polícia abriu uma investigação em 2015. No entanto, Mohamed Al Fayed nunca foi considerado culpado.

A BBC chegou a acusar a empresa Harrods de não ter intervindo diante das agressões do bilionário, por isso, após este trabalho audiovisual, os atuais proprietários desta empresa pediram desculpas. "Como empresa, falhamos com nossos funcionários que foram vítimas e oferecemos nossas desculpas mais sinceras", afirmaram.

Mohamed Al-Fayed e 'The Crown'

O personagem de Mohamed Al-Fayed, interpretado na sexta temporada da série 'The Crown' da Netflix por Salim Dau, foi duramente criticado pelos fãs da princesa Diana, já que a série o apresentou como o responsável por incentivar seu filho Dodi a ter um romance com Lady Di.

Além disso, a série mostrou que Mohamed exigiu a Dodi que conquistasse a princesa Diana e também apresentou cenas em que foi ele mesmo quem contratou um fotógrafo para capturar imagens de seu filho com ela, imagens com as quais supostamente ganhou cinco milhões de dólares.