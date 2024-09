Lady Gaga revela a nobre razão pela qual nunca desmentiu os rumores de transexualidade no início da carreira

Lady Gaga tem enfrentado todo tipo de rumores desde o início de sua carreira. Entre eles, um dos mais persistentes era que afirmava que a cantora na verdade era um homem. Por anos, Gaga optou por não desmentir diretamente esses rumores e recentemente revelou a razão por trás de seu silêncio.

Numa conversa sincera durante o programa ‘What’s Next? The Future With Bill Gates’ da Netflix, Gaga explicou por que nunca se preocupou em corrigir os rumores sobre sua identidade de gênero. Segundo ela, quando tinha pouco mais de 20 anos e estava começando a se destacar na indústria musical, as especulações sobre sua sexualidade e gênero se tornaram virais.

Lady Gaga finalmente fala sobre os rumores de transexualidade em sua juventude

Gaga explicou que "Corria o rumor de que era um homem. Viajava pelo mundo em turnê e em quase todas as entrevistas me perguntavam: 'Há rumores de que você é um homem. O que tem a dizer sobre isso?'" No entanto, longe de se sentir afetada ou buscar esclarecimentos imediatos, ela adotou uma postura diferente.

"Eu nunca respondi a essas perguntas porque não me senti como uma vítima dessa mentira", disse. Em vez disso, decidiu refletir sobre o impacto que essas especulações poderiam ter em jovens que enfrentam acusações semelhantes.

“Pensei: O que acontece com uma criança que está sendo acusada disso e que pensaria que uma figura pública como eu se sentiria envergonhada?”, acrescentou. Para Gaga, era crucial não reforçar o estigma que pode cercar pessoas que sofrem com sua identidade de gênero, demonstrando mais uma vez seu apoio incondicional à comunidade.

O apoio de Lady Gaga à comunidade LGBTQIA+ continua tão relevante quanto sempre

Ao longo de sua carreira, a cantora esteve em situações em que, segundo ela, corrigir um boato não era o melhor para o bem-estar de outras pessoas, por isso preferiu manter o silêncio e não afetar ninguém. "Tentei usar a desinformação para provocar reflexão e criar um ponto disruptivo", expressou.

Apesar das constantes perguntas ao longo de sua carreira, Gaga demonstrou que sua prioridade sempre foi a autenticidade e o impacto positivo que pode gerar em seus seguidores. Com sua decisão de não desmentir esses rumores, a cantora enviou uma poderosa mensagem de aceitação e empoderamento.