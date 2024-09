‘Black Mirror’ revela seu elenco para a temporada 7: quem participará?

Os novos episódios serão lançados em 2025 e consistirão em seis histórias inéditas, incluindo uma sequência, o que é uma novidade no universo da série, pois devemos lembrar que as entregas anteriores continham apenas episódios unitários, o que significa que as histórias eram agrupadas em um só.

O sucesso de ‘Black Mirror’

É uma série de antologia criada por Charlie Brooker, que explora as preocupações e paradoxos da sociedade contemporânea através de uma lente distópica. Cada episódio apresenta uma história independente, muitas vezes ambientada em um futuro próximo, onde a tecnologia desempenha um papel crucial na vida humana, revelando seus efeitos tanto positivos quanto negativos.

Desde sua estreia em 2011, a produção capturou a atenção do público por sua capacidade de antecipar tendências e possíveis consequências da tecnologia. Temas como vício em redes sociais, manipulação da realidade virtual e ética na inteligência artificial são recorrentes, convidando à reflexão sobre como essas inovações podem influenciar nossos relacionamentos e valores.

ANÚNCIO

Tags