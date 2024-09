Rock in Rio: Shawn Mendes chega ao Rio e atende fãs no aeroporto

Shawn Mendes encerra o Rock in Rio no domingo, 22 de setembro

Shawn Mendes desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 19 de setembro, e atendeu os fãs que estavam ansiosos por sua chegada no país. O músico, de 26 anos, é uma das principais atrações do Rock in Rio, no domingo, 22 de setembro.

Shawn foi surpreendido logo pela manhã, ao sair pelo desembarque do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, quando viu inúmeros fãs dispostos a tirar fotos. O artista foi simpático e atendeu o máximo de pessoas possíveis.

Segundo a Quem, o artista chegou a parar para conversar com os seus admiradores, mas não deixou de seguir para o hotel. O site destacou ainda que o cantor estava vestido com uma regata cinza, uma calça azul-marinho e carregava uma mochila preta nas costas.

Shawn Mendes mostra a praia em sua primeira postagem no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram @shawn mendes)

Quando Shawn Mendes canta no Rock in Rio 2024

O artista canadense sobe ao Palco Mundo no domingo, 22 de setembro, encerrando o segundo final de semana do festival. No mesmo dia, Mariah Carey, Luísa Sonza, Ne-Yo, Akon e Ney Matogrosso também empolcam o público na Cidade do Rock.

Ed Sheeran não atende fãs ao desembarcar no país

O cantor britânico Ed Sheeran chegou ao Brasil na manhã de quarta-feira, 18 de setembro, e diferente de Shawn ele optou em não atender os fãs. Discreto, o artista usava uma roupa confortável, composta por um agasalho preto com capuz, boné e fone de ouvido.

Conforme o site F5, da Folha de São Paulo, confirmou, o artista caminhou pelo aeroporto com a ajuda de seguranças, que o levaram até o carro, com destino ao hotel. Vale recordar que, recentemente, uma fã acabou surgindo no meio da gravação de um clipe, enquanto se exercitava na rua.

Curiosamente, o artista perguntou se queria que cantasse alguma música em especial e a escolha foi ‘Tenerife Sea’, música que deve ser ouvida também no Rock in Rio: “Se alguém a conhecer digam quem é, por favor, para que possa ter o vídeo da perspetiva dela”, pediu Sheeran em suas redes sociais.