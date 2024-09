Príncipe Harry incentiva os americanos a votarem e rejeitarem mensagens de ódio nas eleições

A Fundação Archewell de Meghan Markle e do Príncipe Harry está pedindo votos nas eleições dos EUA. A iniciativa aconteceu em 17 de setembro, também conhecido como Dia Nacional de Registro de Eleitores, e para homenagear o dia, o casal escreveu cartas personalizadas para incentivar eleitores não registrados a se registrarem e votarem.

ANÚNCIO

A Fundação Archewell incentiva a votar

“Votar não é apenas um direito; é uma forma fundamental de influenciar o destino de nossas comunidades”, de acordo com uma declaração compartilhada no site da Fundação Archewell, juntamente com fotos da iniciativa.

"Na Fundação Archewell, reconhecemos que o engajamento cívico, independentemente do partido político ao qual se pertence, é essencial para alcançar um mundo mais justo e equitativo. Ao participar de iniciativas como esta, nosso objetivo é espalhar a mensagem de que todas as vozes importam", continua o comunicado.

"Convidamos você a se juntar a nós nesse esforço importante", dizia a mensagem, com um link para o Vote Forward. "Juntos, vamos garantir que todo eleitor elegível seja informado e capacitado para participar da formação do futuro dos Estados Unidos", concluiu a Fundação Archewell.

O Príncipe Harry vai votar nos EUA?

"Nestas eleições, não poderei votar aqui nos Estados Unidos, mas muitos de vocês podem não saber que nunca pude votar no Reino Unido em toda a minha vida", disse o Príncipe Harry, referindo-se à neutralidade que os membros da realeza devem manter na política.

Harry também aconselhou que “à medida que nos aproximamos de novembro, é vital que rejeitemos discursos de ódio, desinformação e negatividade online,” uma mensagem que Meghan Markle também comentou em outras ocasiões com base em sua experiência.

Esta não é a primeira vez que o Duque e a Duquesa de Sussex fizeram um apelo para comparecer às urnas eleitorais.

A duquesa de Sussex afirmou em um comunicado: “Eu sei o que é ter uma voz e também o que é sentir-se sem voz. Eu também sei que muitos homens e mulheres arriscaram suas vidas para que possamos ser ouvidos. E essa oportunidade, esse direito fundamental, está em nossa capacidade de exercer nosso direito de voto e fazer com que todas as nossas vozes sejam ouvidas”.