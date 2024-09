Gary Oldman acredita que Sirius Black deveria ter tido mais destaque nos filmes de Harry Potter

Gary Oldman, que interpretou Sirius Black na famosa saga de Harry Potter, expressou sua insatisfação com o tempo limitado que seu personagem teve nos filmes.

Embora Sirius seja um dos personagens mais queridos pelos fãs, Oldman acredita que ele não foi explorado o suficiente na trama cinematográfica. "Eu amo Sirius, mas ele não teve tempo suficiente", comentou em uma recente entrevista no MovieWeb.

Oldman fez sua estreia como padrinho de Harry em ‘Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban’ (2004), filme em que teve um papel central. No entanto, nas sequências seguintes, como ‘O Cálice de Fogo’ e ‘As Relíquias da Morte: Parte 2′, sua aparição foi mínima.

Uma das aparições mais significativas de Sirius foi em ‘Harry Potter e a Ordem da Fênix’, onde sua participação culmina com sua trágica morte. Para Oldman, o personagem simplesmente “apareceu e depois passou pelo véu”, em referência à emblemática cena em que Sirius morre, deixando os fãs e Harry em choque.

Apesar desta emocionante despedida, Oldman considera que o desenvolvimento de Sirius na tela não foi suficiente para capturar a verdadeira essência do personagem.

O ator admitiu que sua abordagem ao personagem poderia ter sido diferente se tivesse lido os livros antes de interpretar Sirius.

"Se eu tivesse lido os livros como Alan Rickman [Severo Snape] fez, talvez eu o tivesse interpretado de outra maneira", confessou. Essa reflexão surge do respeito que Oldman tem pela profundidade dos personagens na saga literária e pelo trabalho de seus colegas, como Rickman, que estudou profundamente seu papel.

Apesar das críticas sobre o tempo de tela, Oldman reconheceu que Harry Potter foi um ponto de virada em sua carreira. Juntamente com seu papel como Comissário Jim Gordon na trilogia do ‘Batman’ dirigida por Christopher Nolan, o ator considera que ambas as franquias revitalizaram sua vida profissional em um momento em que enfrentava dificuldades pessoais e profissionais.

Futuro de Sirius Black na série ‘Harry Potter’

Com a nova série de Harry Potter em desenvolvimento, Oldman acredita que personagens como Sirius Black terão mais tempo para se desenvolver, embora não espere voltar ao papel.

Brincou dizendo que talvez pudesse interpretar Dumbledore no futuro. Enquanto isso, Oldman continua a ter sucesso com seu papel na série ‘Slow Horses’ da Apple TV+.