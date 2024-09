A HBO revelou a data de lançamento da segunda temporada de ‘The Last of Us’

'The Last of Us' aumentou seu nível de audiência em 74%

Os fãs de ‘The Last of Us’ poderão regressar ao universo pós-apocalíptico da série da HBO na primeira metade de 2025. Casey Bloys, presidente e CEO da HBO e Max Content, confirmou que a segunda temporada será lançada nesse período.

ANÚNCIO

Este anúncio gerou grande expectativa entre os seguidores da série, que estão ansiosos para continuar a história de Joel e Ellie.

Numa recente conversa nos Emmys, Bloys mencionou que a HBO está planejando um ano forte em 2025. Além de ‘The Last of Us’, a emissora também lançará a terceira temporada de ‘The White Lotus’ no mesmo período, com o objetivo de competir na próxima temporada de prêmios.

A produção da segunda temporada de ‘The Last of Us’ terminou, o que sugere que a série está progredindo bem na pós-produção. Casey Bloys teve a oportunidade de ver parte do material e elogiou o trabalho do co-criador Craig Mazin.

Embora ainda não tenha visto episódios completos de ‘The White Lotus’, Bloys está ciente do progresso e mantém altas expectativas para ambos os projetos.

Novos personagens e enredo

A segunda temporada não apenas continuará com os personagens principais, mas também apresentará novos elementos importantes. Isabela Merced interpretará Dina, uma figura chave na vida de Ellie, enquanto Kaitlyn Dever se juntará ao elenco como Abby. Abby, uma ex-membro dos Fireflies, terá uma profunda aversão por Joel, o que adicionará uma nova dimensão de conflito à trama.

Com a conclusão da produção da temporada 2, os fãs da série estão ansiosos para descobrir como as novas histórias e desafios que Joel e Ellie enfrentarão se desenvolverão. A introdução de personagens como Dina e Abby promete enriquecer a narrativa e manter a audiência à beira de seus assentos.