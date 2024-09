Agenda cultural: Gloria Gaynor retorna para São Paulo com show inédito

A cantora Gloria Gaynor, voz por trás do hit ‘I Will Survive’ fará uma única apresentação no sábado, 21 de setembro, em São Paulo. O show, cheio de clássicos inesquecíveis, acontece no Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795), localizado no bairro da Barra Funda, 12 anos após sua última apresentação no Brasil.

ANÚNCIO

Acompanhada de uma banda com 10 artistas, Gaynor canta para o público clássicos como ‘Never Can Say Goodbye’, ‘I Am What I Am’ e, claro, ‘I Will Survive’. Com uma carreira que atravessa cinco décadas, a diva tornou-se uma lenda e recebeu dois prêmios Grammy, incluindo o de Melhor Gravação Disco.

Fora do palco, Gloria segue firme no cenário musical, colaborando com grandes nomes da música atual e emocionando públicos em grandes festivais internacionais.

Onde e quanto custam os ingressos para assistir Gloria Gaynor em São Paulo

Os ingressos para assistir o único show de Gloria no Espaço Unimed, em São Paulo, podem ser comprados pelo site oficial ou nas bilheterias da casa de shows da Barra Funda. Os ingressos custam entre R$ 230 e R$ 760.

Jerry Cantrell confirma show em São Paulo

O guitarrista e vocalista do Alice in Chains também confirmou um show solo na cidade. O artista toca na Audio (Avenida Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca), em São Paulo, no dia 12 de novembro.

Com mais de 30 milhões de álbuns vendidos e 11 indicações ao Grammy, a expectativa é que Cantrell apresente as músicas de I Want Blood (“Eu Quero Sangue”, em tradução livre), seu álbum solo que chega em outubro deste ano nas plataformas digitais.

O trabalho é uma continuação de Brighten (2021), álbum solo mais bem avaliado da carreira de do artista que continua cuidadoso para garantir que a música que ele cria deixe seu ‘eu’ mais jovem e orgulhoso. A revista britânica Kerrang! considerou o trabalho um “autorretrato vívido de uma das vozes mais distintas do hard rock”.