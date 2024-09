Demi Moore revela como é sua relação com Bruce Willis e atualiza seu atual estado de saúde

Demi Moore foi a convidada especial no episódio mais recente do programa ‘The Drew Barrymore Show’. Durante sua participação, ela abordou vários temas, incluindo a condição de saúde de seu ex-marido, Bruce Willis. Além disso, durante a conversa, as atrizes recordaram sua participação no filme ‘As Panteras: Detonando’ de 2003, onde Willis fez uma breve mas inesquecível aparição.

Drew Barrymore lembrou o início do filme com a participação especial de Willis, ao que Moore respondeu surpresa, "Eu tinha completamente esquecido disso". Rapidamente, o diálogo se desviou para uma questão mais íntima e sensível: o estado de saúde de Willis.

Estado de saúde atual de Bruce Willis

Barrymore, que ficou amiga de Bruce quando trabalhava como garçon no Café Central, consultou Moore sobre a atual condição do ator, que em 2022 foi diagnosticado com demência frontotemporal. Moore esclareceu que, apesar dos contratempos, o estado de Willis é constante: “Dadas as circunstâncias, ele está em um lugar estável”, afirmou a atriz, modelo e produtora americana, explicando a estratégia que ela e sua família adotaram para lidar com a doença de Willis.

Demi também expressou uma declaração emocionante sobre sua abordagem para ajudar seus filhos a lidar com a situação. "Eu sugiro aos meus filhos que se conectem com ele no ponto em que ele está atualmente, que não se apeguem ao seu passado ou à imagem que gostariam que ele tivesse, mas ao seu estado presente. E a partir daí, desprendem-se tanta beleza, felicidade, carinho e ternura", detalhou.

Por fim, a atriz de 61 anos enfatizou o valor dos momentos compartilhados, revelando que, quando está na cidade de Los Angeles, se compromete a ver Bruce Willis todas as semanas, apreciando muito as horas que passam juntos.