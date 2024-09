A Fazenda 16: Raquel Brito já está como favorita para vencer o reality

Raquel Brito já está como favorita para vencer ‘A Fazenda 16′, pelo menos, se depender dos seus seguidores que ficaram entusiasmados com a entrada da irmã de Davi, campeão do ‘BBB 24′, no reality show da Record, que estreou nesta segunda-feira, 16 de setembro.

“Já estamos fazendo os mutirões. Raquel trabalha lá e nós cá...quem faz o campeão é o povo!”, escreveu uma pessoa nos comentários do vídeo que confirmou o confinamento da influenciadora. Outro seguidor destacou que o país terá “mais um Brito milionário”.

Há também quem tenha lembrado que, caso Raquel leve o prêmio de R$ 2 milhões para casa, essa será a primeira vez que membros da mesma família vençam os dois principais realities shows do Brasil: “Dois campeões na mesma família ! No mesmo ano! É para marcar a história de 2024. Meu Deus,olha aí essa família recebendo em dobro”. No final, ela perguntou se a torcida de Davi Brito estava viva.

O campeão do ‘BBB 24′ vai ficar de olho na irmã durante o confinamento

Davi Brito, campeão do ‘BBB 24′, desejou sorte para sua irmã, Raquel, que entrou no reality show ‘A Fazenda 16′. Pelas redes sociais, o ex-motorista de aplicativo disse que a influenciadora “vai com tudo” para conquistar o prêmio milionário. “Parabéns mana! Vai com tudo”, escreveu Davi, que compartilhou o vídeo que confirmou Raquel Brito como uma das participantes do reality show rural da Record, que estreou nesta segunda-feira, 16 de setembro.

Raquel Brito pede apoio dos seguidores para chegar na final do reality

No vídeo que confirmou o confinamento de Raquel em Itapecerica da Serra, em São Paulo, a irmã de Davi pediu o apoio dos seguidores e disse que estava muito feliz em entrar no programa apresentado por Adriane Galisteu.

“É isso, meus amores. Tô muito feliz em compartilhar com vocês essa nova etapa da minha vida. Vocês me conheceram nos bastidores de um participante e agora vão poder me acompanhar 24h por dia. Quero muito viver essa experiência e mostrar quem eu sou, mas minha imperfeições e virtudes”.