Tito Jackson, membro dos Jackson 5, morre aos 70 anos de idade

Tito Jackson, membro do Jackson 5, posa para uma foto em Los Angeles, em 24 de julho de 2019, para promover seu projeto solo, uma nova versão de sua canção de 2017 'One Way Street'.

Tito Jackson, um dos irmãos que formaram o amado grupo pop The Jackson 5, faleceu aos 70 anos de idade.

Tito era o terceiro de nove filhos da família Jackson, que inclui os superastros mundiais Michael e sua irmã Janet, fazendo parte de uma família de criadores de música cujas canções ainda são ouvidas hoje.

"Com grande tristeza, anunciamos que nosso amado pai, e membro do Rock & Roll Hall of Fame, Tito Jackson, não está mais entre nós. Estamos chocados, tristes e devastados. Nosso pai era um homem incrível que se importava com todos e com seu bem-estar", disseram seus filhos TJ, Taj e Taryll em um comunicado publicado no Instagram no domingo à noite."

Os Jackson 5 incluíam os irmãos Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Michael. O grupo familiar, que foi introduzido no Rock & Roll Hall of Fame em 1997, produziu vários sucessos nos anos 70, incluindo ‘ABC’, ‘I Want You Back’ e ‘I’ll Be There’.

Os Jackson 5 se tornaram um dos nomes mais importantes da música sob a direção de seu pai, Joe Jackson, um operário siderúrgico e guitarrista que sustentava sua esposa e nove filhos em Gary, Indiana. Quando as carreiras musicais da família decolaram, eles se mudaram para a Califórnia.

Tito Jackson nasceu em 15 de outubro de 1953, seu nome de nascimento era Toriano Adaryll Jackson. Ele era o membro menos ouvido do grupo, atuando como vocalista de apoio e guitarrista. Seus irmãos seguiram carreiras solo, incluindo Michael, que se tornou um dos artistas mais importantes do mundo, conhecido como o Rei do Pop.

Michael Jackson morreu aos 50 anos em 25 de junho de 2009.

Em uma declaração à Associated Press em dezembro de 2009, Tito Jackson disse que a morte de seu irmão mais novo aproximou a família.

"Eu diria que definitivamente nos aproximou um passo mais um do outro. Reconhecer o amor que temos um pelo outro quando um de nós não está aqui, que grande perda", disse ele, acrescentando que pessoalmente nunca "ficaria em paz com isso".

“Ainda existem momentos em que não consigo acreditar. Então, acho que isso nunca vai desaparecer”, disse ele.

Em 2014, Jackson disse que ele e seus irmãos ainda sentiam a ausência de Michael Jackson em seus concertos enquanto continuavam com turnês internacionais.

"Não acho que vamos nos acostumar a nos apresentar sem ele. Sentimos muito a falta dele", disse, destacando que seu espírito "está conosco quando nos apresentamos. Ele nos dá muita energia positiva e coloca muitos sorrisos em nossos rostos."

Dias antes de sua morte, Jackson postou uma mensagem em sua página do Facebook de Munique, Alemanha, em 11 de setembro, onde visitou um monumento a Michael Jackson com seus irmãos.

"Antes do nosso show em Munique, meus irmãos Jackie, Marlon e eu visitamos o belo monumento dedicado ao nosso amado irmão, Michael Jackson. Estamos profundamente gratos por este lugar especial que homenageia não apenas a sua memória, mas também o nosso legado compartilhado. Obrigado por manterem o espírito dele vivo", escreveu.

Tito Jackson foi o último dos nove irmãos Jackson a lançar um projeto solo com sua estreia em 2016, ‘Tito Time’. Ele lançou uma música em 2017, ‘One Way Street’, e disse à AP em 2019 que estava trabalhando em um segundo álbum.

Jackson disse que deliberadamente se absteve de seguir uma carreira solo porque queria se concentrar em criar seus filhos T.J., Taj e Taryll, que formaram seu próprio grupo musical, 3T. O site de Jackson oferece um link para um single com 3T e Stevie Wonder intitulado ‘Love Each Other’.

Tito Jackson também deixou seus irmãos Jermaine, Randy, Marlon e Jackie, suas irmãs Janet, Rebbie e Latoya, e sua mãe, Katherine. Seu pai faleceu em 2018.

A morte de Tito Jackson foi primeiramente relatada pelo Entertainment Tonight.