‘Tô Nessa!’: O que esperar do novo humorístico de Regina Casé na TV Globo

O trabalho informal, conhecido como bico, é a realidade de muitos brasileiros e Mirinda, provedora de um lar apenas de mulheres, não escapa dessa estatística. A personagem interpretada por Regina Casé em ‘Tô Nessa’, sitcom que teve sua estreia marcada para 13 de outubro, na TV Globo, não perde uma oportunidade para ganhar dinheiro para pagar todas as faturas acumuladas, seja passeando um cachorro ou vendendo bolo de pote.

Lembrando os velhos tempos da novela ‘Amor de Mãe’, a personagem da atriz vive rodeada de pessoas que gosta, como as três filhas, Mari (Luana Martau), Ina (Heslaine Vieira) e Nana (Valentina Bandeira), e a neta Belinha (Heleninha Repertório) e não perde o bom humor na hora de enfrentar os perrengues do dia a dia.

O que esperar do novo humorístico da TV Globo

Gravado em um palco circular, Mirinda vive uma emoção diferente em cada episódio. Na verdade, será uma urgência familiar por semana, de acordo com informações divulgadas pela Globo, que destaca que a personagem precisa de muita criatividade para se reinventar e fechar o mês com dinheiro na conta.

Além do apoio da família, envolvida em todas as situações, ela também convive com Darley (Dan Mendes), que mora na vizinhança, e com a dona do imóvel em que reside, a linha-dura Muricy (Ju Amaral). ‘Tô Nessa!’ também terá convidados e participações especiais, que ainda não foram revelados.

A TV Globo já sabe onde encaixar o programa estrelado por Regina Casé

Após o sucesso do ‘Vai Que Cola’ aos domingos, a direção da TV Globo definiu que a melhor opção é colocar os 11 capítulos do sitcom ‘Tô Nessa!’ logo após a exibição do ‘Fantástico’. A expectativa é que a linguagem popular e a volta de um humorístico no fim de noite melhore a audiência e consiga frear o crescimento do SBT.