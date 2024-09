A reação de Ben Affleck após a foto viral de JLo e Matt Damon juntos

Depois de Jennifer Lopez ter surpreendido a todos durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto (Tiff) com um vestido sensual e ousado de lantejoulas e laços, uma imagem da artista, de 55 anos, viralizou e muitos interpretaram como uma traição: ela de mãos dadas com Matt Damon, o melhor amigo de seu ex-marido, o ator Ben Affleck.

ANÚNCIO

Esta foto circulou rapidamente pela internet esta semana, pois anteriormente havia sido dito que nem Matt, nem sua esposa Luciana Barroso, suportavam a cantora, pois o casamento com Ben aparentemente minou a amizade entre eles, já que ela supostamente é ‘controladora’. Além disso, Damon teria “tido sérias reservas sobre Bennifer 2.0 desde o início”, afirmou uma fonte ao National Enquirer.

Neste fim de semana, Matt, de 53 anos, e Jennifer “conversaram por mais de 20 minutos na festa pós-evento” antes de serem acompanhados por Luciana, de 48 anos, e seu colega de elenco de ‘Unstoppable’, Don Cheadle, de acordo com um relatório da People.

"Jen e Matt começaram a conversar e tiveram uma conversa longa e profunda", disse uma fonte, que acrescentou que "os dois amigos riram e conversaram mais seriamente, e por vários minutos se seguraram pelas mãos enquanto conversavam". Nesse momento, eles foram fotografados de mãos dadas, como se ele a estivesse apoiando em relação ao divórcio.

Ver JLo e Matt Damon juntos afetou Ben?

Ben Affleck não compareceu à estreia do filme ‘Unstoppable’ no Festival Internacional de Cinema de Toronto, apesar de ter feito parte da produção ao lado de Matt Damon e também de Jennifer, que também atua no filme. No entanto, isso não significa que ele não tenha visto a polêmica foto de JLo e Matt de mãos dadas. No entanto, ele optou por mostrar o quanto se importa com a situação.

Ben Affleck foi visto dando um passeio em Beverly Hills nesta terça-feira, 10 de setembro, quatro dias após o encontro de sua ex e seu amigo. O astro de 'Batman', de 52 anos, estava usando um par de óculos de sol aviador pretos e exibiu um pouco de barba para o passeio, conforme relatado pelo Daily Mail. Ele vestia um casaco cinza e uma camisa lilás por baixo, e parecia estar de bom humor ao volante.

Jennifer introduziu o divórcio em 20 de agosto, após dois anos de casamento, embora tenha revelado que desde 26 de abril deste ano não conviviam sob o mesmo teto. Fontes próximas ao casal afirmaram que ela estava decepcionada com o comportamento de Ben, pois foi ele quem a procurou novamente e prometeu que desta vez seria para sempre. No entanto, a pressão midiática sobre ela teria sido o gatilho.