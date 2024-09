Marcos Oliveira, o Beiçola, pede emprego e recebe elogios fora do hospital

O recado deixado por Marcos Oliveira, o Beiçola do seriado ‘A Grande Família’ (TV Globo), que estava internado desde segunda, 9 de setembro, e teve alta hospitalar nesta quinta-feira, 12, comoveu os fãs, que deixaram muitas mensagens carinhosas no Instagram. O ator também contou que vai se organizar para voltar a trabalhar e fez um importante apelo.

“Que alegria lhe ver bem. Que Deus restaure sua saúde cada dia mais pra ter força pra trabalhar e cuidar das suas cachorrinhas”, desejou uma seguidora. Outra disse que orava pela saúde do artista, que foi chamado de “guerreiro”. Uma terceira admiradora do trabalho de Marcos Oliveira afirmou que estava muito feliz em vê-lo saindo do hospital e desejou que ele continue alegrando as pessoas.

Mas, há quem também tenha aproveitado o vídeo postado no Instagram para dar um puxão de orelha na TV Globo, onde ele trabalhou por anos no seriado ‘A Grande Família’. Nos comentários, um seguidor questionou o fato da emissora dispensar o talento do ator: “É um ótimo ator, eu amava ‘A Grande Família’. Chega doer o coração vendo ele falar que precisa trabalhar, ele é muito bom no que faz. Não devia estar assim. É talento puro”.

O que aconteceu para o ator Marcos Oliveira ser internado

Na segunda-feira, 9 de setembro, o intérprete de Beiçola foi levado ao Pronto Atendimento Unimed em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde foi diagnosticado com um problema cardíaco e foi submetido a um procedimento de cateterismo com urgência.

A previsão era que Marcos deixasse o hospital na terça-feira, 10, mas os médicos optaram pela permanência dele na unidade hospitalar até a recuperação total. Com isso, o ator precisou cancelar uma entrevista ao vivo e um ensaio.

Na saída do hospital, Beiçola fez uma apelo: “Eu vou me organizar e quero trabalhar. Vou cantar muito por aí, quero que vocês ouçam minhas músicas. Não minhas, mas as minhas interpretações das músicas”.