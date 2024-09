Lottie Moss, a modelo britânica e meia-irmã da icônica Kate Moss, revelou uma experiência aterrorizante que teve ao consumir Ozempic, um medicamento para diabetes que se popularizou como auxílio para perda de peso. No episódio de 12 de setembro de seu podcast Dream On, Lottie foi sincera sobre sua decisão e as consequências devastadoras que enfrentou.

Aos 26 anos, Moss admitiu ter recorrido ao Ozempic num momento em que não estava feliz com seu peso. "Não vou mentir, definitivamente experimentei. Há alguns meses, não estava feliz com meu peso", confessou. A modelo explicou que conseguiu o medicamento através de um amigo, embora não de forma convencional ou segura. "Foi de um médico, mas não foi como ir a uma consulta onde te medem a pressão e fazem testes, que é o que você precisa quando toma algo como Ozempic".

A irmã de Kate Moss foi hospitalizada por abusar de Ozempic: “A pior decisão”

Moss destacou que o medicamento não é destinado a pessoas com seu peso e que a dose que estava usando era adequada para pessoas com mais de 100 quilos, enquanto ela pesa cerca de 50 quilos. "São essas pequenas coisas que eu gostaria de ter sabido antes de tomá-lo", disse Moss, mencionando que até mudou a forma de administrar o medicamento, injetando-o na perna em vez do estômago, para sentir menos náuseas.

Infelizmente, as consequências foram severas. Além de experimentar uma "perda não saudável" de peso, Moss descreveu que se sentia extremamente doente durante as duas semanas em que estava tomando o medicamento. "Nunca me senti tão doente na minha vida", disse, acrescentando que vomitava constantemente e não conseguia reter nem água nem comida. Sua condição piorou tanto que ela teve que ser hospitalizada de emergência. "Meus olhos estavam quase afundando", lembrou, contando como chegou ao hospital às 3:00 da manhã com seu amigo.

Na sala de emergência, uma enfermeira informou que estava tomando a dose incorreta de Ozempic, o que levou a uma convulsão devido à desidratação extrema. "Honestamente, foi a coisa mais aterrorizante que já me aconteceu", confessou. Lottie Moss espera que sua experiência sirva de aviso para aqueles que consideram usar Ozempic como um método para perder peso. "É para diabetes, não para perder peso", enfatizou, encorajando seus seguidores a estar em paz com seus corpos.