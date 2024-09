Inusitado! Veja o que Paul McCartney faz antes de começar um concerto

Quando assistimos a um concerto, vemos os artistas dando tudo de si em cada música, que é cantada em coro pelos presentes. Eles esbanjam energia no palco, que é contagiante em todo o ambiente, mas você já se perguntou o que eles fazem antes de começar um show? Especificamente, você gostaria de saber o que Paul McCartney faz?

Paul McCartney (Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Rock and Ro)

Atualmente, o membro da famosa banda The Beatles está em turnê com seu show Got Back, que estará no México no mês de novembro.

No entanto, horas antes de subir ao palco, Paul faz uma aula de idiomas no seu camarim. Em cada show, McCartney dedica uma hora para aprender o idioma local para poder falar com a audiência na sua língua nativa.

"Quero poder comunicar com as pessoas no estádio. Por isso, sempre tento aprender algumas frases locais que entretenham e divirtam tanto as pessoas locais quanto nós. Gosto de idiomas. E embora seja um pouco de trabalho extra, adoro poder me comunicar", disse Paul.

Por sua vez, um membro da equipe da turnê explicou: "Paul gosta de poder falar com o público em seu próprio idioma. Isso faz com que o concerto pareça mais pessoal e íntimo. Ele não só aprecia os idiomas, mas, como músico, tem um bom ouvido natural, o que o ajuda a aprender rapidamente. Ele também adora conhecer as áreas onde vai tocar. Ele não só precisa se lembrar de como tocar e cantar quase 40 sucessos durante três horas, mas também das novas frases que aprende especialmente para o show".

A próxima etapa da turnê Got Back começa no Uruguai em 1º de outubro e levará Paul para a Argentina, Chile, Brasil, Peru, Colômbia, Costa Rica, México, França e Espanha, terminando em sua casa, no Reino Unido, em dezembro.

A turnê Got Back começou em 2022 e tem recebido críticas incríveis tanto dos fãs quanto dos críticos. O show apresenta algumas das músicas mais amadas do mundo, como ‘Hey Jude’, ‘Let It Be’, ‘Got Back’, ‘Band on the Run’, ‘Blackbird’, ‘Something’, ‘Live and Let Die’ e muitas mais.

O show conta com uma produção de última tecnologia que abraça os fãs e garante que desfrutem da melhor experiência possível. Paul e sua banda já começaram os ensaios para a próxima etapa e estão ansiosos para ver todos. Falando sobre os próximos concertos,

Paul McCartney O cantor e compositor britânico durante show em Foro Sol em 14 de novembro de 2023. / Foto: Cortesia (Ocesa / José Jorge Carreón) (José Jorge Carreón)

Paul disse: "Adoro a América do Sul, as pessoas são fabulosas e temos certeza de que vamos nos divertir muito".

Os espetaculares e épicos concertos de Paul, cheios de energia, atraem audiências multigeracionais e a turnê Got Back é uma oportunidade única para ver o compositor mais bem-sucedido do mundo interpretando as músicas que foram a trilha sonora da vida de tantas pessoas.