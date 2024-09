Harvey Weinstein é acusado de novos casos de abuso sexual em Nova York

Harvey Weinstein foi acusado novamente de abuso sexual em Nova York, de acordo com o que os promotores do caso revelaram, e isso poderia ser incluído em seu processo legal atual.

Três mulheres se juntaram às denúncias de abuso sexual contra o produtor cinematográfico, de acordo com o que foi relatado na audiência ocorrida na semana passada.

Harvey Weinstein não pôde comparecer porque estava na UTI do Hospital Bellevue, após uma cirurgia de emergência no coração e nos pulmões no início da semana passada, detalhou seu advogado Arthur Aidala.

Outras três mulheres acusaram Harvey Weinstein de abuso sexual

Até o momento, a identidade das três mulheres que denunciaram Harvey Weinstein por abuso sexual é desconhecida, mas sabe-se que não são Jessica Mann e Mimi Haley.

Uma das supostas agressões ocorreu em um prédio residencial localizado no baixo Manhattan, entre os meses de inverno de 2005 e 2006. Outra mulher diz ter sido agredida sexualmente pelo produtor em um hotel de Tribeca em maio de 2016.

A terceira mulher alegou que Harvey Weinstein a agrediu sexualmente no Tribeca Grand Hotel, de acordo com as transcrições da audiência, e acredita-se que o fato tenha ocorrido em 2006.

O Ministério Público quer combinar estes três casos com os dois pendentes do produtor, cuja audiência está marcada para 12 de novembro. No entanto, o advogado Arthur Aidala não acha justo, pois não está sendo fornecida mais informações sobre essas supostas vítimas.

“Estamos dispostos a defender o que quer que surja. É um pouco estranho estarmos tão no escuro neste momento, pois realmente não sabemos o que está por vir com algum grau de especificidade”, disse o advogado de Harvey Weinstein.