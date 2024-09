Agenda cultural: Youtubers fazem peça interativa infantil em São Paulo

Os influenciadores infantis Gabriel e Shirley confirmaram que as músicas e desafios vistos em seus canais no Youtube, por mais de 5 milhões de seguidores, foram parar no ‘Gashi: O Show’, espetáculo marcado para o dia 15 de dezembro, às 16h, no Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 - Perdizes), em São Paulo.

ANÚNCIO

De acordo com a sinopse, ‘Gashi: O Show’ coloca o público numa experiência interativa, de 70 minutos, com músicas, desafios e uma história inédita onde o público decide o rumo dos acontecimentos. Mesmo com um roteiro, pais e filhos são convidados pelos influenciadores infantis Gabriel e Shirley a participarem ativamente, tornando o espetáculo uma verdadeira festa.

Músicas como ‘Para de Imitar’ e ‘Pause’ estão no repertório do show, prometendo tirar o público das cadeiras do começo ao fim.

Os ingressos custam a partir de R$ 50 e já estão disponíveis no site oficial, nos pontos autorizados e na bilheteria física do teatro, localizada dentro do Bourbon Shopping. O funcionamento acontece de segunda a domingo, das 12h às 20h.

Esses espetáculos infantis estreiam em setembro

A youtuber Belinha também sobe ao palco do teatro no dia 28 de setembro. No show, ela canta, dança e brinca com as crianças que se divertem com os sucessos ‘Se Joga’, ‘A Mestra Mandou’, ‘Chegou o verão’ e ‘Princesinha do YouTube’. O show ‘Bita - Crescer e Aprender’ também está marcado para setembro. No dia 29, o espetáculo traz Bita, Tina, Lila, Dan, Tito para São Paulo, junto com a vaquinha, o robô Tum-Tum, a onça pintada e o dinossauro Argo.

No mesmo dia, Gio Lisboa e Flavio Andradde apresentam ‘A gente vai descobrir’, um show de stand-up cheio de trocas com a plateia. Enquanto Gio, aos 27 anos, é um fenômeno no cenário nacional, conhecido por seu humor afiado e habilidade de improvisação, Flávio, com seu carismático personagem Tabacudo, encanta o público com insights sobre a cultura brasileira.