Agenda cultural: Shows que estreiam em São Paulo no final do mês

Caso você ainda não saiba o que fazer na cidade de São Paulo durante o mês de setembro, reunimos aqui uma agenda cultural com alguns espetáculos que ainda vão entrar em cartaz no Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, nº 500, 3° piso), em Perdizes. Os ingressos para cada atração destacada na lista abaixo podem ser comprados por meio do site oficial.

Belinha

A youtuber tem sua estreia marcada para 28 de setembro. Ela não apenas dança, canta e brinca com as crianças, mas também apresenta novas músicas, incluindo os recentes sucessos ‘Chegou o verão’ e ‘Princesinha do YouTube’, além de seus hits conhecidos como ‘Se Joga’, ‘A Mestra Mandou’ e ‘Naipe de Arlequina’.

Show do Bita - Crescer e Aprender

Com 20 sucessos musicais, interação com o público e grandes surpresas, o espetáculo chega ao Teatro Bradesco no domingo, 29 de setembro, e conta com a presença de Bita, Tina, Lila, Dan, Tito e da cantora Flora, responsável por interpretar os sucessos da turminha. A vaquinha, o robô Tum-Tum, a onça pintada e o dinossauro Argo também participam das danças deste show que faz uma jornada divertida pelo mundo da imaginação e da educação.

A gente vai descobrir

No mesmo dia, 29, Gio Lisboa e Flavio Andradde sobem ao palco para um show de stand-up cheio de trocas com a plateia. Enquanto Gio, aos 27 anos, é um fenômeno no cenário nacional, conhecido por seu humor afiado e habilidade de improvisação, Flávio, com seu carismático personagem Tabacudo, encanta o público com insights sobre a cultura brasileira.

Exposição homenageia aos Beatles em São Paulo

Além do teatro, os fãs do The Beatles podem aproveitar a exposição gratuita ‘Lucy in the Sky with Spray’ que reúne algumas curiosidades no Shopping Center 3 (Avenida Paulista, 2064) e pode ser visitada até 13 de outubro.

Com 11 obras realizadas por grafiteiros, essa mostra combina arte urbana e cultura musical e transporta os fãs para uma experiência imersiva, onde é possível também fazer um tour virtual para ouvir trechos de músicas.