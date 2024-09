Príncipe William dá nova atualização sobre a saúde de Kate Middleton

Imagen recuperada de BBC New

O príncipe William deu uma nova atualização sobre a saúde de sua esposa Kate Middleton, horas depois de terem apresentado um vídeo familiar, anunciando que ela concluiu o ciclo de quimioterapia para o câncer.

O portal britânico The Mirror publicou que William falou sobre a saúde da princesa durante sua visita a Llanelli, no sul do País de Gales, onde ele estava por compromissos reais.

Como parte de seu itinerário, o futuro rei compareceu à Escola Primária Comunitária Swiss Valley, onde as pessoas se aproximaram dele, dando-lhe mensagens de bons desejos e cartas para Kate.

O meio citado relatou que enquanto os fãs expressavam seus bons desejos para Kate Middleton, o príncipe William respondeu a um deles: “É uma boa notícia, mas ainda há um longo caminho a percorrer”.

As palavras do príncipe de Gales são as primeiras sobre a saúde de sua esposa, após o vídeo familiar que publicaram, anunciando o fim de seu ciclo de quimioterapia.

O príncipe William, grande apoio de Kate Middleton durante seu tratamento

Príncipe William e Kate Middleton

No vídeo familiar em que Kate Middleton anunciou o fim de suas quimioterapias, o príncipe William foi destacado como seu grande apoio. O vídeo mostra os dois abraçados, avançando de mãos dadas, com ele sendo um forte suporte em seu processo de recuperação. O apoio parece ser incondicional.

Seus filhos também são uma fonte de esperança para ela, que não parou de brilhar com o sorriso que sempre a caracterizou.

Apesar de que as quimioterapias já terminaram, Kate reconheceu que “meu foco agora é fazer o que puder para me manter livre do câncer. Mesmo que tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e recuperação completa é longo, e devo continuar encarando cada dia conforme ele vem”.

Em seu processo de saúde, aprendeu a valorizar mais a vida: “Com humildade, você também enfrenta suas próprias vulnerabilidades de uma maneira que nunca havia considerado antes, e com isso, uma nova perspectiva sobre tudo. Este tempo, acima de tudo, nos lembrou a William e a mim de refletir e ser gratos pelas coisas simples mas importantes da vida, que tantos de nós frequentemente damos como garantidas. Simplesmente amar e ser amado”, disse a princesa.