Esta seria a fortuna que o Príncipe Harry herdaria em seu 40º aniversário

O Príncipe Harry está prestes a atingir o importante marco de seus 40 anos. O filho mais novo do Rei Charles III celebrará mais uma volta ao redor do sol em 15 de setembro, e esta data pode ser acompanhada por uma fortuna financeira.

De acordo com informações do jornal britânico The Times, espera-se que o Duque de Sussex receba vários milhões de libras de um fundo criado pela Rainha Mãe, sua bisavó, que era carinhosamente chamada de Gan-Gan, quando ele tinha apenas dez anos de idade.

Que fortuna o Príncipe Harry poderia receber em seu 40º aniversário?

Aparentemente, em 1994, Elizabeth Bowes-Lyon, mãe da falecida Rainha Elizabeth II, criou um fundo fiduciário para que seus bisnetos pudessem receber sua herança sem ter que pagar impostos. O primeiro pagamento é feito aos 21 anos e o segundo aos 40. Embora o valor exato nunca tenha sido divulgado publicamente, fontes próximas ao Palácio indicaram que o Príncipe Harry tem direito a uma fortuna maior do que seu irmão mais velho, o Príncipe William, pois herdou o Ducado da Cornualha ao se tornar Príncipe de Gales.

"Dessa forma, a Rainha Mãe conseguiu reservar dinheiro para quando seus bisnetos fossem mais velhos e repassar o dinheiro para eles de maneira eficiente em termos de impostos. Uma forma de reservar parte de seu patrimônio para eles", afirmou um ex-assistente do Palácio para o veículo de mídia mencionado acima.

O primeiro pagamento, recebido aos 21 anos, é estimado em cerca de 6 milhões de libras, enquanto o segundo, aos 40, aumenta para 8 milhões de libras, de acordo com relatos da BBC e do jornalista Stephen Bates, autor do livro Royal Inc.

A idade de 40 anos marca o início de uma nova era, e por isso, espera-se que o Príncipe Harry celebre seu aniversário com estilo ao lado de sua esposa, Meghan Markle, e seus dois filhos, Archie (5) e Lilibet (3), em sua casa na Califórnia. “Provavelmente vão organizar algo luxuoso e incrível com seus amigos de Hollywood”, revelou uma fonte próxima ao Daily Express.