Surpresa em Hollywood: Kathy Bates anunciou sua aposentadoria da atuação

‘Marlock’, um remake da bem-sucedida série dos anos oitenta, será o ponto final da carreira profissional bem-sucedida da atriz Kathy Bates, que na edição de 1990 do Oscar, ganhou o prêmio de Melhor Atriz por sua aclamada atuação no thriller psicológico dirigido por Rob Reiner, “Louca Obsessão”.

A vencedora do Emmy também anunciou recentemente em uma entrevista ao The New York Times sua decisão surpreendente de se aposentar do mundo de Hollywood. “Esta é minha última dança”, afirmou a artista de 76 anos, indicando que as exigências para interpretar seu papel em ‘Marlock’ a convenceram de que era hora de encerrar.

Cansaço e reflexão de Kathy Bates

Na turnê de imprensa para promover a ficção que será lançada nos próximos dias, Bates detalhou o quão exaustivo é trabalhar no cinema de Hollywood e, principalmente, manter-se relevante em uma das carreiras profissionais que considerou como uma das mais injustas existentes.

“Não sou uma mulher deslumbrante. Nunca fui ingênua; sempre uma atriz de caráter. Quando era mais jovem, sofria com isso: não era bonita o suficiente para conseguir os papéis que eram dados a outras atrizes jovens. O que eu conseguia era interpretar uma mulher mais velha, um pouco estranha, esse tipo de coisa. Era difícil, não apenas pela falta de trabalho, mas pela forma como as pessoas me olhavam. E eu pensava, amigo, sou uma pessoa real”, disse a nascida em Memphis, Tennessee.

Kathy Bates fez seus estudos em artes cênicas na Universidade Metodista do Sul e, aos 22 anos, mudou-se para Nova York para desenvolver pequenos papéis no teatro enquanto trabalhava em diferentes empregos, como caixa no Museu de Arte Moderna.

Seu papel como Annie Wilkes em ‘Louca Obsessão’ foi, sem dúvida, o seu salto para a fama que lhe permitiu ganhar não apenas o prêmio da Academia, mas também um Globo de Ouro na mesma categoria de Melhor Atriz. Além disso, o Instituto de Cinema (AFI) a colocou em sexto lugar entre as vilãs mais icônicas de toda a história do cinema.

Outro de seus trabalhos mais reconhecidos é sua interpretação de Molly Brown em ‘Titanic’ e Roberta em ‘As Confissões do Sr. Schmidt’, atuação que causou alvoroço ao se mostrar completamente nua.