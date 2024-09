Kate Middleton antecipa retorno para fortalecer a monarquia britânica

Kate Middleton, a Princesa de Gales, está prestes a retomar suas atividades públicas junto à família real, após um período de afastamento devido ao tratamento contra o câncer. A informação foi divulgada pela imprensa britânica, incluindo veículos como The Mirror, The Daily Mail e The Times, que acompanham de perto as movimentações do Palácio de Buckingham.

ANÚNCIO

A ausência da Princesa, que se limitou a poucas aparições desde o diagnóstico de câncer no início do ano, foi sentida não apenas pela população, mas também pela monarquia britânica, que depende muito de sua popularidade e carisma. Em eventos como o Trooping the Colour, em junho, e a final do Torneio de Wimbledon, em julho, Kate apareceu brevemente, mas seu retorno integral aos compromissos reais é aguardado com grande expectativa.

Um retorno antecipado

Segundo informações, Kate Middleton está planejando retornar oficialmente às suas funções antes do esperado, com dois eventos já programados. O primeiro deles é o National Service of Remembrance, em 10 de novembro, onde ela participará ao lado do rei Charles em uma homenagem aos soldados ingleses mortos em combate. O segundo compromisso será no Together at Christmas, um concerto natalino na Abadia de Westminster, evento que ela já participou em anos anteriores.

Durante o período de afastamento, a Princesa de Gales manteve-se ativa dentro de casa, realizando reuniões sobre projetos beneficentes e outras obrigações ligadas à monarquia. A imprensa destaca que, mesmo longe dos holofotes, ela continuou a trabalhar em prol da “Firma”, como os membros da realeza costumam se referir à instituição.

O retorno de Kate Middleton é visto como essencial para revitalizar a imagem da família real, especialmente em um momento em que a popularidade da monarquia tem sido questionada. Pesquisas recentes indicam que a Princesa é a integrante mais querida da realeza britânica, superando até mesmo seu marido, o Príncipe William, e o rei Charles. Esse favoritismo, aliado ao seu compromisso com causas sociais e eventos públicos, reforça a importância de sua presença na agenda real.

Sua saúde ainda inspira cuidados, mas as recentes notícias sugerem que ela está em recuperação e pronta para enfrentar novos desafios. O retorno antecipado aos compromissos reais é visto como uma tentativa de reforçar a estabilidade da monarquia e reafirmar seu papel central na família real.