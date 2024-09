O impactante visual de Nicole Kidman em Veneza que alarmou as redes sociais

Nicole Kidman mais uma vez prova que a idade é apenas um número ao marcar presença no tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza

Nicole Kidman mais uma vez mostra que os anos passam sem deixar marcas. A versátil atriz de 57 anos desfilou pelo tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza, parecendo mais bonita do que nunca, exibindo sua figura escultural. Seu traje de designer chamou a atenção das dezenas de pessoas presentes, mas muitos estão preocupados com um detalhe, de acordo com as informações do site Brighside.

ANÚNCIO

Nicole Kidman preocupa as redes sociais com seu look descomunal em Veneza

Nicole Kidman mais uma vez deixou sua marca no tapete vermelho. A grande estrela de ‘Big Little Lies’, de 57 anos, foi destaque no Festival de Cinema de Veneza em 29 de agosto, durante a exibição de seu último filme ‘Babygirl’, no qual atua ao lado de Harris Dickinson.

Para a estreia, Nicole Kidman exibiu um design da Schiaparelli Couture outono de 2024. O vestido apresentava um corpete de espartilho com cordões e cintura estruturada, além de ter franjas de lantejoulas e contas intrincadas. A parte de trás da peça tinha uma abertura muito sensual que revelava seus elegantes saltos pretos.

A atriz posou com um vestido da Schiaparelli que chamou a atenção

A reconhecida atriz de Hollywood complementou seu visual, desenhado por Jason Bolden, com ondas desfeitas e texturizadas com maquiagem de olhos esfumados.

Últimas Notícias ANÚNCIO