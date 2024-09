Mötley Crüe lançará uma edição de luxo limitada de ‘Dr. Feelgood’

Em 1 de setembro de 1989, foi lançado o álbum da Mötley Crüe intitulado ‘Dr. Feelgood’, um trabalho de estúdio considerado pelos fãs da banda e especialistas em rock como um dos mais poderosos da renomada banda americana.

A 35 anos de seu bem-sucedido lançamento, a banda de heavy e glam metal lançará uma edição de luxo limitada disponível em LP e CD, com a versão remasterizada do álbum original, bem como demos e várias faixas ao vivo.

‘Dr. Feelgood’ chegou ao top 10 das principais listas de músicas mais ouvidas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Além disso, a música ‘Kickstart My Heart’, que originalmente ficou no Top 30 após seu lançamento, tornou-se a canção mais popular do Mötley Crüe e se destacou por seu videoclipe gravado em um raro retorno a um clube no mundialmente famoso Whisky-a-go-go de Hollywood.

Características do novo ‘Dr. Feelgood’

Entre os detalhes mais marcantes está a caixa de apresentação, que incluirá uma réplica do livro da turnê de 24 páginas com fotos inéditas ao vivo e nos bastidores, uma réplica do itinerário da turnê Dr. Feelgood, um pôster, um remendo, um passe para os bastidores, um folheto do concerto, um kit de imprensa, um envelope médico e uma palheta de guitarra.

Além da caixa, haverá uma versão em streaming e seis configurações diferentes para o vinil em cores exclusivas para lojas independentes, um vinil em cor exclusiva para o Walmart com arte lenticular em 3D, um vinil Zoetrope exclusivo para o Target, um vinil Picture Disc exclusivo para a Amazon, um vinil em cor exclusiva para a Urban Outfitters e um vinil preto padrão.