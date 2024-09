“Já fui traída várias vezes”: Angelina Jolie confessa por que não tem amizades

Angelina Jolie no tapete vermelho de Veneza para o filme 'Maria' em 29 de agosto

Angelina Jolie tem impressionado a todos não apenas com sua aparência, mas também com uma nova e excepcional atuação em seu último filme, ‘María’. A atriz compareceu ao Festival de Cinema de Veneza e ao Festival de Cinema de Telluride (Colorado) para promover o filme, dirigido pelo aclamado Pablo Larraín.

A adorada atriz incorpora a grande diva da ópera Maria Callas e, graças à sua excelente atuação, recebeu uma das maiores ovações do público durante o festival, com 8 minutos de toda a plateia de pé, o que a emocionou até às lágrimas.

O que Angelina Jolie disse sobre manter amizades?

Durante a promoção do filme, ela falou sobre como a música a ajudou durante um período “de desespero e dor” e que o mundo da ópera lhe proporcionou “uma terapia que ele não sabia que precisava”.

"Não tinha ideia de quanto estava me contendo e não deixando sair. Portanto, o desafio não era apenas técnico, foi uma experiência emocional para encontrar minha voz, estar no meu corpo, me expressar", disse Jolie.

A mãe de seis filhos também revelou à The Hollywood Reporter que não tem amigos próximos, talvez porque as pessoas a tenham ‘traído muitas vezes’: “Na verdade, não tenho esse tipo de relacionamento. Talvez seja porque perdi minha mãe em uma idade jovem. Talvez seja porque estou trabalhando. Talvez seja porque sou alguém que foi traída muitas vezes. Não tenho muitos desses relacionamentos calorosos e próximos dos quais tanto dependo”.

Jolie perdeu sua mãe, Marcheline Bertrand, em 2007, devido a câncer de ovário e mama aos 56 anos, e de acordo com a atriz, ela era a pessoa mais importante em sua vida: “Minha mãe era muito próxima de mim. Eu a perdi. Ao longo dos anos, alguns amigos não estiveram presentes para minha família nos momentos de necessidade. Tenho algumas pessoas em quem confio. Com quem Maria Callas morreu? Com duas pessoas de confiança”, afirma a atriz.