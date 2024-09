As fotos da ‘vingança’ e as mensagens suspeitas de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e Ben Affleck, o icônico casal que em algum momento foi conhecido como ‘Bennifer’, voltou a ser o centro das atenções midiáticas após o inesperado anúncio de seu divórcio. Depois de uma segunda chance no amor que começou com grande fervor e dois casamentos, um em Las Vegas e outro na Geórgia, o relacionamento chegou a um final abrupto e escandaloso.

Este desfecho surpreendeu muitos, não só pela rapidez com que tudo aconteceu, mas também porque foi a própria J.Lo quem solicitou o divórcio, citando "diferenças irreconciliáveis" como a causa da separação.

No passado dia 20 de agosto, que deveria ter sido uma data de celebração do segundo aniversário de casamento, Jennifer Lopez apresentou os documentos de divórcio no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles. Numa decisão que muitos consideram significativa, a cantora escolheu este dia para pôr fim ao seu casamento com Affleck, marcando assim um amargo encerramento de uma relação que tinha cativado a imaginação do público durante décadas. De acordo com os documentos legais, a separação oficial do casal ocorreu a 26 de abril de 2024, apenas alguns meses antes do segundo aniversário do casamento na Geórgia.

Os sinais de uma crise conjugal

Jennifer Lopez A cantora quebrou o silêncio com uma série de imagens (Instagram)

Durante meses, os rumores de uma crise matrimonial têm circulado nos meios de comunicação. Observadores do casal notaram uma série de sinais subtis que indicavam problemas no paraíso. Apesar dos esforços para manter uma fachada de normalidade, era evidente que a relação estava a passar por momentos difíceis. Segundo fontes próximas da cantora, Jennifer sentia-se devastada e humilhada pela situação, e tinha permanecido em silêncio até agora, quando decidiu publicar uma série de imagens ‘suspeitas’ nas suas redes sociais que muitos têm catalogado como ‘uma vingança’ contra Ben.

Jennifer Lopez A cantora quebrou o silêncio com algumas fotos polêmicas (Instagram)

Desde posar sexy em um maiô branco de uma peça e aparecer desfrutando de um sorvete, até momentos mais íntimos com seus filhos e seus animais de estimação, as fotos projetam uma imagem de força e renovação.

Em uma das imagens pode-se ler "Tudo está acontecendo na ordem divina" e em outra, "Ela está florescendo e despreocupada, fora de alcance e em paz", deixando claro que está mais forte do que nunca, encerrando este amargo episódio em sua vida.

Jennifer Lopez A cantora quebrou o silêncio com uma série de imagens (Instagram)

Entretanto, Ben Affleck foi visto na companhia de sua ex-esposa, Jennifer Garner, e dos filhos que tiveram juntos quando estavam casados, o que despertou ainda mais curiosidade entre os fãs e seguidores de ambos os atores. Ele também foi fotografado realizando tarefas cotidianas, como pegar pedidos de comida em casa, mantendo um perfil discreto em meio ao escândalo.

Estas teriam sido as causas do divórcio

Embora não se conheçam todos os detalhes sobre as razões exatas da separação, fontes próximas ao casal garantem que J.Lo tomou a decisão após muita reflexão. "Ben não mostrou nenhum compromisso ou interesse em fazer o casamento funcionar. Chegou ao ponto em que ela só precisa cuidar de si mesma", disse uma fonte à People. Este parece ser outro episódico doloroso no histórico amoroso de Jennifer Lopez, que teve que enfrentar vários altos e baixos em seus relacionamentos públicos ao longo dos anos.

Apesar das críticas que possa receber por outro casamento fracassado, Jennifer Lopez parece estar focada no seu bem-estar e nos seus entes queridos, determinada a avançar com força e dignidade. Embora seu relacionamento com Ben Affleck não tenha tido um final feliz, a Diva do Bronx continua sendo um exemplo de resiliência e autoafirmação no mundo do entretenimento.