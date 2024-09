Agenda cultural: Motivos não faltam para visitar essa exposição em SP

A exposição internacional ‘Corpo Humano’, em cartaz no shopping SP Market (Av. das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba, São Paulo), em São Paulo, pode ser visitada até o dia 6 de outubro. Ao visitá-la, você encontra cerca de 100 espécimes anatômicos, incluindo 8 corpos humanos inteiros preservados por meio da plastinação com silicone, uma técnica que preserva a aparência dos órgãos como se estivessem vivos.

A proposta educativa leva a observar com mais detalhe o funcionamento dos sistemas digestivo, respiratório e nervoso, além de veias, músculos e articulações, em 7 galerias que ocupam mil metros quadrados dentro do shopping.

De acordo com Maíra Santos, gerente de marketing do SP Market, a intervenção pode auxiliar as pessoas a cuidarem ainda mais da saúde, já que ela mostra os ciclos de vida do corpo humano e procura incentivar um estilo de vida mais saudável.

Existente desde 2007, a mostra disponibiliza ainda placas explicativas e monitores, que ajudam o visitante a entender todas as funções do corpo, conforme a visualização real do corpo humano, seus órgãos e mecanismo de funcionamento. Ademais, uma das galerias expõe também animais, com destaque nas semelhanças e diferenças com os órgãos humanos.

Quanto custa, onde comprar o ingresso e horário para visitar a exposição ‘Corpo Humano’

Os bilhetes para visitar a mostra que acontece dentro do shopping SP Market, em São Paulo, custam R$ 40 (meia entrada) e R$ 80 (inteira) e podem ser comprados no site da plataforma Sympla e também direto na própria bilheteria. Há valor promocional para grupos e famílias a partir de três pessoas, que vão de R$ 120 a R$ 240.

A classificação para entrar na exposição é livre mas os menores de 12 anos não podem entrar desacompanhados e crianças entre 5 e 14 anos pagam meia-entrada.

A exposição ‘Corpo Humano’ pode ser visitada de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até as 21h, e domingos e feriados, das 12h às 20h, com entrada até as 19h.