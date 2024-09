A firme decisão de Shakira para seus filhos que pode impactar a relação deles com Piqué

O tema dos filhos tem sido uma constante entre Shakira e Gerard Piqué desde que se separaram em 2022. Após a separação, ambos recorreram ao sistema judicial para acordar a custódia de seus filhos Milan e Sasha, e desde então, têm compartilhado a guarda das crianças de acordo com os acordos feitos perante as autoridades.

ANÚNCIO

O ex-casal nunca teve conflito por questões financeiras, mas sim pelos filhos. Como parte do acordo judicial, foi estabelecido que a cantora ficaria morando com as crianças e que Piqué poderia visitá-los 10 dias por mês na Flórida, além de poder tê-los durante as férias escolares.

Com o jogador de futebol vivendo na Espanha e seus filhos na Flórida, há um oceano inteiro entre eles, então não se sabe o quanto uma nova medida que Shakira impôs às crianças pode afetar seu relacionamento.

O Minuto NQN publicou que Shakira proibiu seus filhos de terem telefones celulares e a única forma de conseguirem é economizando seu próprio dinheiro.

A colombiana já disse em entrevistas que quer ensinar aos seus filhos o valor de lutar pelo que se quer. Como mãe, ela destacou que não busca dar tudo a eles de mão beijada, mas sim formá-los como pessoas conscientes de que na vida é necessário batalhar pelo que se deseja.

"Cada um tem o seu 'porquinho' e estão economizando porque querem comprar um carro quando forem grandes. Eu disse a eles: 'Não vou comprar um carro ou um celular para vocês, se quiserem, terão que merecer'", foram as palavras de Shakira em uma entrevista há meses.

Shakira, Piqué e seus filhos

Até agora, desconhece-se a opinião de Piqué sobre o fato de seus filhos não terem celulares. Com um relacionamento à distância, os telefones celulares são uma ferramenta significativa na comunicação entre eles, então não se sabe o quanto isso poderia afetá-los.

ANÚNCIO

No entanto, também é verdade que o ex-jogador do Barcelona poderia estar em contato com seus filhos através do celular da Shakira ou de outro adulto da família, até mesmo através de um número fixo de telefone em casa, também há a opção do computador.

Para saber como a proibição de celulares poderia afetar as crianças, seria necessário conhecer a forma ou meio de comunicação de Piqué com elas, algo que ainda não está claro até o momento.