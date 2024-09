Paralimpíadas 2024: Marcelo Casanova conquista medalha de bronze para o Brasil no judô

Marcelo Casanova, judoca que completou 21 anos em 1 de setembro, conquistou a medalha de bronze no judô para o Brasil, neste sábado (7), ao longo da disputa na Arena do Campo de Marte, nas Paralimpíadas 2024. O atleta fez história ao vencer o italiano Simone Cannizzaro.

O judoca é o quarto do ranking mundial, competindo na categoria dos médios (-90 kg) da classe J2, para atletas com definição de imagem limitada. Em decorrência do albinismo, Casanova conta com 6,75 graus de astigmatismo.

Com a vitória sob o italiano nas Paralimpíadas 2024, o judoca fez história no penúltimo dia da competição em solo parisiense.

Mariana D’Andrea, de 26 anos de idade, também fez história na manhã deste sábado (7), ao conquistar o ouro no bicampeonato no halterofilismo, categoria até 73 quilos, ao levantar 148 quilos. O feito se caracterizou como um novo recorde paralímpico.

Mariana D’Andrea bate recorde e fica com ouro no halterofilismo (Reprodução/Ana Patrícia/CPB)

A brasileira competiu com a russa uzbeque Ruza Kuzieva, prata que levantou 147 quilos, e a turca Sibel Cam, bronze responsável por levanar 120 quilos.

“Sem dúvida, o que eu quero é fazer história, deixar registrado esse momento quando eu sair, que eu ganhei novamente o ouro, virando bicampeã paralímpica. Já falei com o meu treinador que não vou parar, em Los Angeles [sede dos próximos Jogos Paralímpicos] vai ter mais um [ouro]”, disse a atleta.

E as conquistas não param por aí! O piauiense Luís Carlos Cardoso também conquistou a medalha de prata na canoagem KL1 200 metros (atletas que usam pernas, braços e troncos durante prova em caiaque), na manhã deste sábado (7).

Paralimpíada 2024: Luís Carlos Cardoso é prata na canoagem (Reprodução/Isabella Oliveira/CbCa)

O ouro na canoagem ficou com o húngaro Peter Kiss, que finalizou a distância em 44s55. Por outro lado, Luís Carlos ficou atrás encerrando em 46s42, porém a frente do bronze francês Remmy Boulle (47s01).