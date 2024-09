No tapete vermelho Nicole Kidman posa para fotos mas fãs fazem criticas

A atriz surpreendeu com sua aparição no Festival de Veneza

Nicole Kidman é, sem dúvida, uma das figuras mais icônicas e respeitadas da indústria do entretenimento. Com uma carreira que abrange mais de três décadas, a atriz australiana demonstrou sua versatilidade e talento em uma ampla gama de gêneros, desde dramas intensos até thrillers psicológicos e comédias românticas.

ANÚNCIO

Aos 57 anos, Kidman não só continua cativando o público com suas atuações, mas também surpreende com sua espetacular beleza e sua figura esbelta, que continua a roubar suspiros tanto na tela grande quanto nos tapetes vermelhos.

Sem dúvida, a atriz é um símbolo de elegância e sofisticação, pois em cada aparição pública, ela não deixa de deslumbrar com seu estilo impecável. Sua recente aparição no 81º Festival Internacional de Cinema de Veneza foi prova disso. Kidman caminhou pelo tapete vermelho para a estreia de seu filme ‘Babygirl’, exibindo um impressionante vestido haute couture da Schiaparelli da coleção Outono/Inverno 2024.

O vestido bicolor, com um corpete bege transparente adornado com camadas de tule etéreo e uma saia preta coberta de lantejoulas e contas claras, destacou sua cintura esculpida e criou uma silhueta dramática de ampulheta que deixou todos os presentes boquiabertos.

O que mais surpreendeu em seu visual foi a combinação de maquiagem e acessórios composta por saltos de veludo preto aparecendo sob o vestido, delineador de olhos preto e seus brincos de pérolas brancas completavam o conjunto. No entanto, embora Nicole sempre tenha sabido como brilhar sob os holofotes, nos últimos anos, a aparência de seu rosto tem gerado certa perplexidade entre seus seguidores e críticos.

Nicole Kidman brilha no tapete vermelho, mas é criticada nas redes sociais

Após esta aparição em Veneza, as redes sociais se encheram de comentários sobre seu rosto, muitos sugeriram que Kidman recorreu a preenchimentos e outros procedimentos estéticos que, segundo eles, "deformaram" seu rosto.

Apesar de ser uma das mulheres mais bonitas da indústria, os internautas apontaram que a atriz "exagerou nos retoques estéticos" e agora pedem para ela "parar de colocar enchimentos".

ANÚNCIO

Estes comentários refletem uma percepção cada vez mais crítica em relação às celebridades que buscam manter uma aparência jovem através de intervenções cosméticas, ao mesmo tempo em que a sociedade continua punindo as mulheres por envelhecer.

"O que aconteceu com suas bochechas e nariz?". "Consigo sentir o cheiro de plástico daqui. Essa mulher era tão bonita! Por que fazer isso consigo mesma? 😢". "Sou só eu ou o rosto dela está mudando de forma? Ela parece diferente toda vez que a vejo". "O que aconteceu com o rosto dela?! Ela costumava ser tão bonita". "As mulheres precisam se acalmar com o botox 💉💉💉". "O dinheiro não compra a juventude", lê-se.

Apesar das críticas, Nicole Kidman continua a parecer espetacular e continua a ter sucesso em sua carreira com projetos ambiciosos e o novo filme, ‘Babygirl’, pelo qual chegou ao Festival de Veneza, é prova disso.

Dirigido por Halina Reijn e produzido pela A24, o filme é um thriller sex-positive que explora temas de desejos, segredos, poder e consentimento sob a perspectiva feminina. Kidman, que interpreta Romy, uma poderosa CEO de Nova York que arrisca tudo por um caso com um jovem estagiário, descreveu o filme como "profundo e libertador", enfatizando a importância de contar essas histórias através do olhar de uma mulher.

Nicole Kidman posa ao chegar na estreia do filme ‘Babygirl’ durante a 81ª edição do Festival de Cinema de Veneza, em Veneza, Itália, sexta-feira, 30 de agosto de 2024 Foto Vianney Le Caer/Invision/AP (Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP)

Desde seus primeiros papéis em Hollywood nos anos 90, Kidman construiu uma carreira que a levou a ser uma das atrizes mais aclamadas de sua geração. Além disso, ela não é apenas uma atriz renomada, mas também uma produtora executiva visionária que usou sua plataforma para contar histórias de mulheres com poder e profundidade emocional.

Seu impacto na indústria não se limita apenas às suas atuações. Kidman tem sido uma defensora da igualdade de gênero e tem usado sua influência para promover projetos liderados por mulheres tanto na frente quanto atrás das câmeras.