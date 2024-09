Autoridades do Reino Unido estão investigando a plataforma Ticketmaster por concertos do Oasis

O mundo inteiro celebrou o retorno da banda Oasis e isso foi refletido na forma como os ingressos para seus concertos esgotaram completamente no Reino Unido. No entanto, a autoridade britânica de controle da concorrência abriu uma investigação na quinta-feira contra a plataforma Ticketmaster pela venda de ingressos para ver a banda, incluindo o uso de ‘preços variáveis’ para aumentar o custo para os consumidores no último minuto.

A Competição e Autoridade de Mercado disse que estava examinando se a venda de ingressos para o Oasis pela Ticketmaster, o parceiro oficial de venda de ingressos para o concerto, poderia ter violado a lei de proteção do consumidor nesse país.

O que aconteceu com a Ticketmaster e os ingressos para os shows do Oasis?

Neste último fim de semana, milhares de fãs aguardaram longas horas em filas virtuais para conseguir ingressos para os shows de reunião da banda britânica no próximo verão boreal, apenas para descobrir que os preços haviam disparado em um esquema de ‘preços variáveis’.

Muitos pensaram que pagariam o preço anunciado de 148,50 libras, mas acabaram pagando mais do dobro, 355,20 libras.

Diante disso, a Autoridade de Mercados e Concorrência (CMA) iniciou uma investigação sobre o site e afirmou que irá examinar se a Ticketmaster se envolveu em ‘práticas comerciais desleais’, se os fãs receberam informações claras e oportunas para explicar que os ingressos poderiam estar sujeitos a ‘preços variáveis’ e se as pessoas foram pressionadas a comprar os ingressos em um curto período de tempo.

A CMA disse que não se deve presumir que a Ticketmaster tenha violado a legislação de proteção ao consumidor e pediu aos fãs da banda que forneçam evidências de suas experiências para ajudar na investigação.

Num comunicado enviado à PA Media e citado pela BBC, o Oasis afirmou que as decisões sobre a venda de ingressos e os preços eram de responsabilidade dos promotores e da administração. “Em nenhum momento o Oasis teve conhecimento de que preços variáveis seriam utilizados na venda de ingressos para as datas iniciais”, disse a banda. Por sua vez, a Ticketmaster não emitiu comentários sobre a investigação.