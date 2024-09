Thiago Fragoso critica falta de trabalho na TV: ‘hétero e branco’

Em julho de 2023, Thiago Fragoso deixou de ter um contrato fixo com a TV Globo e começou a trabalhar por obra, mas parece que ele está insatisfeito com a nova dinâmica e reclamou que não consegue papéis em novelas, séries e minisséries por ser “homem, hétero e branco”.

Aos 42 anos, o ator está em cartaz no teatro ao lado de Antonio Fagundes e Christiane Torloni falou durante uma entrevista para a Folha de São Paulo que neste momento tem " uma chance por novela” e reforçou “estamos vendo esse questionamento pela mudança de status”.

Diante da mudança na profissão, Thiago afirmou que as redes sociais podem se tornar uma boa fonte de renda: “Ali tudo bem eu ser como sou: branco, hétero, casado, com dois filhos. Ali não tem problema. As pessoas que me seguem sabem que sou assim”. Mas também criticou o fato de influenciadores digitais, como Jade Picon, que protagonizou ‘Travessia’ (TV Globo), ganharem oportunidade em novelas

“Quanto menos você aparece, mais o personagem aparece. Isso para mim sempre foi um norte. Mas vivemos uma época em que tem gente escalando pela internet, de acordo com o número de seguidores”, lamentou o famoso.

Sthefany Brito fala sobre o nascimento do filho caçula

Com 38 semanas de gestação, Sthefany Brito contou aos fãs que Vicenzo, seu filho caçula, pode nascer ainda nesta semana. A atriz, de 37 anos, usou as redes sociais para falar que ela e Enrico, de 3 anos, acham que o bebê chega ao mundo na quinta-feira, dia 5 de setembro.

Ao mostrar o barrigão, a irmã de Kayky Brito contou que há uma espécie de bolão entre a família para o nascimento da criança e ela ficou impressionada quando o filho mais velho disse a mesma data que ela imagina.

“Segundo o Enrico, o Vicenzo nasce daqui a quatro dias, que é 5 de setembro. Tenho anotado no meu telefone um bolão que a gente está fazendo com as pessoas da família e alguns amigos para ver quem vai acertar a data. Várias pessoas já erraram. A maioria achou que a essa altura o Vicenzo já estaria aqui fora”, contou a atriz neste domingo, pelo Instagram.