Sydney Sweeney confirmou sua participação na nova temporada de ‘Euphoria’

Sydney Sweeney, que se tornou uma das estrelas mais proeminentes da televisão, está mostrando grande entusiasmo pelo retorno da série da HBO, ‘Euphoria’. A atriz, conhecida por seu papel como Cassie Howard, compartilhou seu entusiasmo pela nova temporada, que começará a ser filmada em janeiro de 2025.

Em uma recente entrevista com a revista People, Sweeney expressou seu entusiasmo por voltar a interpretar seu papel na série dramática.

“Estou muito animada para interpretar novamente a Cassie. Ela é definitivamente um dos personagens mais especiais para mim e amo minha família de ‘Euphoria’, então estou ansiosa por isso.” Ela disse, demonstrando um profundo apego ao seu personagem e ao elenco da série, que também inclui Zendaya, Jacob Elordi, Alexa Demie, Maude Apatow e Hunter Schafer.

O que está por vir para Cassie

Sweeney também revelou suas expectativas para a próxima temporada. A atriz antecipa que a série explorará os aspectos mais sombrios de Cassie, um personagem que tem chamado a atenção dos espectadores com suas complexidades emocionais.

Sweeney disse: “Eu amo a Cassie louca, então quanto mais louca, melhor para mim”. Embora seu entusiasmo seja evidente, a atriz admitiu que não tem informações detalhadas sobre a trama da nova temporada. “Honestamente, não sei nada sobre ela”, acrescentou quando questionada sobre possíveis avanços ou detalhes.

O final da segunda temporada em 2022 deixou os fãs com uma impressão duradoura, especialmente com o momento dramático em que Cassie, furiosa por terminar com Nate, interrompeu uma produção teatral e confrontou Maddy no palco. É esse tipo de intensidade emocional que Sweeney espera que continue na nova temporada.

Projetos recentes

Fora de ‘Euphoria’, Sweeney tem estado ocupada com outros projetos. Ela apareceu na aclamada série ‘The White Lotus’ e no drama Reality, onde interpretou a informante ‘Reality Winner’ sob a direção de Tina Satter.

Além disso, ela co-estrelou com Glen Powell na comédia romântica ‘Todos Menos Você’, que estreou em 2023. A carreira de Sweeney continua em ascensão, e seu retorno à ‘Euphoria’ é um dos eventos mais aguardados no mundo da televisão.