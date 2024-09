Juliana Paes na Band: Série protagonizada pela atriz estreia em setembro

Após recusar gravar algumas cenas finais para o remake da novela ‘Renascer’ (TV Globo), a atriz Juliana Paes aparece no horário nobre da Band a partir do dia 12 de setembro, quando a série ‘Vidas Bandidas’ estreia na emissora. Conforme informou o site F5, da Folha de São Paulo, o canal fechou um acordo com a plataforma de streaming Disney+ para levar ao público produções nacionais e internacionais.

Com isso, a série brasileira ‘Vidas Bandidas’, estrelada por Juliana, vai ser exibida semanalmente (toda quinta-feira), às 22h45. O site informou ainda que, neste momento, o vínculo entre as empresas de comunicação é válido até o final de 2024.

O que você precisa saber antes de assistir ‘Vidas Bandidas’ na tela da Band

A minissérie brasileira traz a atriz Juliana Paes interpretando Bruna, a chefe de uma quadrilha que assalta os turistas ricos que passeiam pelo Rio de Janeiro. Ela está ao lado de Serginho (Rodrigo Simas) e Raimundo (Thomas Aquino), que acabam perdendo a cabeça e agindo contra a própria bandida.

Acontece que Serginho convence Raimundo a roubar Bruna, enquanto ela curte uma festa luxuosa em um barco. Mas, o plano não funciona e o personagem de Rodrigo Simas mata acidentalmente Lara (Larissa Bocchino), irmã da criminosa.

Diante do grande problema que se meteu, o bandido vivido por Rodrigo Simas foge do local e deixa o comparsa, Raimundo, ser preso sozinho. Fora da cadeia, Sérgio tem a vida que sempre sonhou, mas acaba sendo perseguido por Bruna, que não perdoou a traição.

Além do trio, a série brasileira lançada na plataforma de streaming da Disney, no dia 21 de agosto, conta com Larissa Nunes, Maria Blopp, Otavio Muller, Larissa Rocchino e Tatsu Carvalho. A direção está por conta de Gustavo Bonafé, entre outras participações especiais.