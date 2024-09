James Gunn fala de um novo filme crossover entre Batman e Superman: este seria o título do filme.

Os fãs do Universo DC têm aguardado ansiosamente a possibilidade de um crossover entre dois dos heróis mais icônicos dos quadrinhos: Batman e Superman.

Embora ainda não haja um ator confirmado para o novo Batman no renovado DCU, James Gunn, diretor criativo do estúdio, deu uma pista emocionante sobre como poderia se chamar um possível filme que unisse esses dois personagens.

De acordo com relatos do HeroicHollywood, em uma interação com um fã no Instagram, Gunn foi questionado se tinha em mente algum título para um filme hipotético onde Batman e Superman se encontrassem. Sua resposta foi breve, mas direta: ‘World’s Finest’.

Este título é uma clara homenagem às revistas em quadrinhos World's Finest Comics, que por décadas serviram como uma série onde ambos os heróis compartilhavam o protagonismo, enfrentando vilões e colaborando em diversas missões.

A referência a este título clássico tem emocionado os fãs, que já especulam sobre como este filme poderia se desenvolver num futuro próximo.

Futuro do Batman no DCU

Embora o novo Batman ainda não tenha sido escolhido, o ator David Corenswet já foi confirmado para interpretar o Homem de Aço na nova fase do DCU.

Isso aumentou as expectativas de que em algum momento, ambos os personagens se encontrarão na tela grande. Gunn sugeriu várias vezes que tem grandes planos para a Liga da Justiça e que este universo cinematográfico incluirá seus principais membros, então um crossover entre Batman e Superman parece inevitável.

Uma interação curiosa entre um fã e Gunn alimentou ainda mais as expectativas. Um fã brincou dizendo que comeria um sapato se fosse recriada uma cena em que Batman e Superman compartilhassem um café, semelhante à paródia da série web How It Should Have Ended.

Gunn respondeu pedindo detalhes sobre a aposta, o que gerou especulações de que essa cena poderia se tornar realidade no DCU.

Com o novo filme do Superman programado para estrear em julho de 2025, os fãs do DCU estarão atentos a qualquer nova revelação sobre este esperado encontro de heróis.

A expectativa continua aumentando à medida que os planos para o futuro do universo cinematográfico da DC se desenvolvem.